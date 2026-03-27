中東戰爭衝擊台股 3月投資股票信心創3年來新低
鉅亨網記者王莞甯 台北
國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 3 月消費者信心指數 (CCI) 為 62.3 點，月減 4.28 點，創 2023 年 2 月以來新低，6 項調查指標全數下降，又以「未來半年投資股票時機」降最多，也創 2023 年 2 月以來低點，反映近來因中東戰爭造成的金融市場的劇烈波動。
本次調查六項指標下降，其中，降幅最多的指標是「未來半年投資股票時機」，調查為 22.88 點，月減 5.58 點，其次為「未來半年物價水準」32.4 點，月減 4.71 點，「未來半年購買耐久性財貨」93.01 點，月減 4.11 點 (115/2:97.12)。
而「未來半年國內經濟景氣」調查為 79.27 點，月減 3.98 點；「未來半年家庭經濟狀況」76.05 點，月減 3.95 點，下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」70.18 點，月減 3.34 點。
另外，「購買房地產時機」指標為 89.5 點，月減 4.26 點。
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