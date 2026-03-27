中東戰爭衝擊台股 3月投資股票信心創3年來新低

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 3 月消費者信心指數 (CCI) 為 62.3 點，月減 4.28 點，創 2023 年 2 月以來新低，6 項調查指標全數下降，又以「未來半年投資股票時機」降最多，也創 2023 年 2 月以來低點，反映近來因中東戰爭造成的金融市場的劇烈波動。