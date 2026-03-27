普生通過德國LIPH換股案 預計第二季完成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-27 19:09

普生 (4117-TW) 今 (27) 日召開重訊記者會，指出董事會通過旗下子公司 GBH 及居禮，與德國 LIPG 的換股投資案。普生指出，此次交易將採取兩階段的換股機制，預計第二季完成，有助強化財務結構及資本運作彈性。

普生總經理林孟德(右)、財會處長施金妹(左)。(圖：普生提供)

普生說明，此次交易由旗下 2 家 100% 持股的子公司 GBH 及居禮共同參與，2 家子公司擬將合計持有的美國 Danner 51% 股權，共計 4,667,844 股，以「實務出資」方式，轉換為德國 LIPH 新發行的股份。

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普生進一步指出，依照換股計劃，德國 LIPH 預計總發行 1,060,800 股股份作為對價，普生集團將持有 LIPH 約 1.19% 股權，並持續保有美國 Danner 49% 的管理穩定性。