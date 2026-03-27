鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 15:20

隨著美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突不斷升溫，全球能源供應正面臨嚴峻考驗。根據麥格理集團的最新分析報告，如果伊朗戰爭延續至今年 6 月，且關鍵航道荷姆茲海峽持續關閉，原油價格極有可能飆升至每桶 200 美元的歷史新高。

麥格理：若伊朗戰事持續到6月 油價恐衝上200美元(圖:shutterstock)

麥格理分析師 Vikas Dwivedi 等人在報告中指出，若衝突延伸至第二季，將導致歷史性的實質高油價，並預估此情境發生的機率約為 40%。相對而言，分析師認為有 60% 的機率戰爭可能在本月底結束。

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目前，由於德黑蘭當局幾乎完全封鎖了荷姆茲海峽，嚴重限制了全球經濟命脈的能源流動，布蘭特原油 3 月的單月漲幅，很可能創新紀錄。

這條戰略水道的關閉對市場衝擊巨大。分析師強調，在衝突發生前，荷姆茲海峽每日承載約 1,500 萬桶原油及 500 萬桶精煉油品的運輸。如此大規模的供應中斷已導致原油與成品油價格大幅飆升。

麥格理警告，若海峽長期封鎖，油價將需要攀升至足以「摧毀」全球大量石油需求的水平，方能抵銷供應短缺的壓力。

在目前的市場表現方面，布蘭特原油報價約為每桶 108 美元，此前在本月曾一度觸及 119.50 美元的危機高點。雖然目前的價格尚未超越 2008 年創下的每桶 147.50 美元歷史名義峰值，但未來的走向將取決於海峽重新開放的時間點，以及能源基礎設施是否遭受實體損壞。

最新的外交與軍事進展顯示局勢仍有變數。美國總統川普周四宣佈將打擊伊朗能源設施的期限推遲 10 天，使潛在的攻擊行動延後至 4 月 6 日。與此同時，伊朗展現了「善意姿態」，允許 10 艘油輪駛離海峽。