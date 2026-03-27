鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-27 10:00

中東局勢正顛覆華爾街對美元的樂觀預期，彭博美元指數 3 月以來已上漲逾 2%，有望創去年 7 月以來單月最佳表現，這一轉變源於避險資金湧入，以及油價飆升削弱市場對 Fed 降息的押注。

美元拜中東衝突之賜將創7個月最佳表現 華爾街匯率預期遭打亂(圖:shutterstock)

美元此前月線已經連 4 月收黑，令看空情緒高漲的銀行和投資者備受壓力。

‌



如今，市場動向已迅速逆轉。摩根大通策略師時隔一年首次轉為看好美元，形容這是「審慎的保險」。

期貨市場上，投機者的美元空頭部位也從 2 月中的五年高點大幅削減。

渣打 G-10 外匯研究主管 Steven Englander 指出，年初的空頭已被「打爆」，並重申美元走強的預測，預計年底歐元兌美元將跌至 1.12。

然而，這輪漲勢也引發了對美元長期地位的質疑。2025 年，彭博美元指數下跌約 8%，創 2017 年來最大跌幅，主因是市場預期 Fed 將持續降息，且「去美元化」討論升溫。