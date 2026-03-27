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美元拜中東衝突之賜將創7個月最佳表現 華爾街匯率預期遭打亂

鉅亨網編譯陳韋廷

中東局勢正顛覆華爾街對美元的樂觀預期，彭博美元指數 3 月以來已上漲逾 2%，有望創去年 7 月以來單月最佳表現，這一轉變源於避險資金湧入，以及油價飆升削弱市場對 Fed 降息的押注。

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美元拜中東衝突之賜將創7個月最佳表現 華爾街匯率預期遭打亂(圖:shutterstock)

美元此前月線已經連 4 月收黑，令看空情緒高漲的銀行和投資者備受壓力。


如今，市場動向已迅速逆轉。摩根大通策略師時隔一年首次轉為看好美元，形容這是「審慎的保險」。

期貨市場上，投機者的美元空頭部位也從 2 月中的五年高點大幅削減。

渣打 G-10 外匯研究主管 Steven Englander 指出，年初的空頭已被「打爆」，並重申美元走強的預測，預計年底歐元兌美元將跌至 1.12。

然而，這輪漲勢也引發了對美元長期地位的質疑。2025 年，彭博美元指數下跌約 8%，創 2017 年來最大跌幅，主因是市場預期 Fed 將持續降息，且「去美元化」討論升溫。

德意志銀行警告，中東戰爭正在考驗美元作為石油貿易結算貨幣的地位，可能加速向人民幣等貨幣的轉變。

展望未來，市場觀點分歧。一方面，若高油價長期拖累全球經濟，市場對 Fed 降息的預期可能重燃，屆時美元反而可能走弱。高盛與摩根士丹利都認為，經濟憂慮加劇將壓制美元。

另一方面，由於戰爭前景不明，許多機構選擇暫緩更新預測。道明證券與宏利投資管理等機構雖已平倉部分美元空頭，但仍預計中期美元將貶值，歐元有望升值。


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美元美伊戰爭中東華爾街Fed降息預期空頭彭博美元指數

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