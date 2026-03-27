鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 17:10

隨著美國債務問題持續累積，最新的財政數據引發了經濟學界的強烈不安。根據美國財政部發布的最新財務報告，多位知名經濟學家指出，美國目前的財務狀況已達到臨界點，實質上處於「資產負債表破產」的狀態。

財政大災難？美國國庫報告揭露驚人負債 專家警告「國家已實質破產」(圖:shutterstock)

約翰霍普金斯大學應用經濟學教授 Steve Hanke 與前美國審計總長 David M. Walker 在《財富》(Fortune) 雜誌撰文直言：「美國政府已經破產，這並非誇張之詞。」

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資產與負債差別巨大

他們的依據來自於財政部截至 2025 年 9 月 30 日的財務報表：聯邦政府總資產僅約 6.06 兆美元，而負債卻高達 47.78 兆美元。

然而，這還不是故事的全貌。若將社會安全保險和醫療保險等主要社會保險計畫的「未提撥義務」(Unfunded Obligations) 納入考量，情況更為嚴峻。在過去一個財政年度中，這些項目的缺口增加了 10.1 兆美元，達到 88.4 兆美元。若將官方負債與這些長期承諾加總，美國政府的總義務將超過 136.2 兆美元。

為了讓大眾理解這項數字的規模，專家將其縮小八個零，比喻為一個失控的家庭預算：這個家庭年收入約 5.2 萬美元，支出卻達 7.3 萬美元，每年產生約 2 萬美元的赤字。更糟的是，這個家庭僅有約 6 萬美元的資產，卻背負著高達 130 萬美元的債務與承諾，按照任何會計標準，這都是破產的表現。

債務死亡螺旋但不會違約

儘管數字驚人，但美國與一般家庭不同，它擁有世界儲備貨幣的發行權。

全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 警告，美國正陷入「債務死亡螺旋」。但他預期政府不會出現違約，因為中央銀行會介入並「印錢」來買下債務，但這將導致貨幣大幅貶值。

這種購買力的侵蝕已是長期趨勢。根據明尼亞波利斯聯邦準備銀行的數據，2025 年的 100 美元，其購買力僅相當於 1970 年的 12.06 美元。這意味著雖然政府可能永遠不會「用完」美元，但這些美元的價值正在快速流失。