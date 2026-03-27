鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 20:50

微軟 (MSFT-US) 正面臨著資本支出倍增帶來的回報壓力，以及生成式 AI 競爭對手可能取代其核心產品的雙重威脅，這使得其股價正邁向自二十年前全球金融海嘯以來最糟糕的單季表現。

AI投資陣痛期與增長疑慮 微軟正面臨2008年以來最慘單季表現(圖:shutterstock)

股價重挫與金融海嘯時期比肩

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微軟股價在今年第一季度下跌了 24%，這是自 2008 年第四季下跌 27% 以來的最大跌幅。在所謂的「科技七巨頭」中，微軟是今年開局表現最弱的公司，遠遜於追蹤七巨頭的指數 (下跌 13%)。

股價的低迷反映了投資者的焦慮。Janus Henderson Investors 投資組合經理 Jonathan Cofsky 指出，市場擔心客戶可能會繞過微軟，直接轉向 AI 供應商，這將顛覆微軟的核心業務，並對其定價與利潤率造成壓力。

資本支出的「軍備競賽」

微軟正深陷於一場耗資巨大的 AI 基礎設施競賽。預計到 2026 財年 (截至 6 月底)，微軟的資本支出 (含租賃) 將達到 1,460 億美元，比 2025 財年的 880 億美元增長約 66%。分析師估計，這一數字在 2027 財年和 2028 財年將分別進一步激增至 1,700 億美元與 1,910 億美元。

然而，華爾街對於如此龐大的投入何時能轉化為顯著的營收增長越發感到不安。特別是微軟最受關注的 Azure 雲端運算部門在最近一季的增長出現微幅放緩，而其 Copilot AI 產品在用戶端的吸引力也相對有限，迫使微軟不得不重整其 AI 業務以改善服務。

估值吸引力與市場分歧

儘管面臨逆風，微軟目前的估值卻降至近年來的低點。其預期本益比 (P/E) 跌破 20 倍，為 2016 年 6 月以來的最低水準。目前，微軟的本益比僅略高於標普 500 指數，且最近自 2015 年以來首次出現相對於該大盤指數的折價交易。

華爾街分析師的觀點存在顯著分歧。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 給予「持有」評級，認為微軟在修復 Copilot 和自有模型的過程中，Azure 的上升空間將受到限制，且這並非一季內能解決的問題。他甚至警告，同行分析師普遍的「買入」評級可能反映了某種程度的盲目樂觀。

相對地，美銀 (Bank of America) 分析師 Tal Liani 則重申「買入」評級，看好微軟在雲端與 AI 領域擁有的「持久多年增長」潛力。Allspring Global Investments 投資組合經理 Jake Seltz 也認為，微軟的 AI 戰略最終將獲得證實，目前的拋售對於有耐心的投資者而言，反而創造了具備長期價值的買入機會。