鉅亨網編輯林羿君 2026-03-23 17:00

中東戰火升溫推升油價，引爆全球通膨疑慮，債市上週出現罕見「典範轉移」。市場對聯準會降息的樂觀預期迅速瓦解，資金轉向重新定價利率路徑。最具指標性的異常在於，2 年期美債殖利率竟突破聯邦基金利率目標區間上限，創下 2023 年以來首見。此舉形同債市對聯準會利率天花板發出「宣戰」，反映市場預期政策將被迫更長時間維持高利率，全球金融體系也因此邁入高波動與高度不確定的新階段。

美債向Fed宣戰！殖利率衝破天花板 交易員緊急轉押升息。(圖:shutterstock)

最能反映短期利率預期的兩年期美債殖利率，上周五 (20 日) 收在 3.89% 左右，不僅突破了 3.75% 的關鍵防線，更創下去年 7 月以來的最高收盤水準。這項變動最具象徵意義的地方在於，債券市場的定價已經開始脫離聯準會的官員指引，轉而定價「升息」的可能性。

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在過去的一週內，交易員們原本對 2026 年進一步寬鬆的押注遭到全面重創，取而代之的是對通膨失控的恐懼。隨著原油價格維持在 2022 年以來的最高點，市場甚至一度認為聯準會在 10 月底前升息的可能性高達 50%，這種情緒的劇烈反轉反映了市場對供應鏈衝擊的極度焦慮。

法商納提西（Natixis）北美首席利率策略師布里格斯（John Briggs）指出，只要中東戰爭處於升級模式而非降溫模式，市場對通膨的擔憂就必然會壓過對經濟增長的恐懼。

這種擔憂在歷史上是有據可查的，特別是當能源價格成為通膨的主要推動力時。對許多原本押注降息的機構而言，這是一場慘烈的潰敗。

布里格斯承認，他已平倉了本月早些時候建立的多項降息押注，其中包括原本預期殖利率曲線會趨於陡峭的交易，因為隨著通膨預期攀升，短期殖利率的上漲幅度遠超長期，導致該交易策略徹底失效。

這種市場混亂的背後，源於地緣政治與經濟數據的複雜糾纏。雖然美國官員表示白宮正向中東增派軍隊，且美伊敵對行動毫無緩和跡象，但聯準會主席鮑爾的言論無疑是壓垮降息預期的最後一根稻草。

鮑爾明確表示，官員們需要看到通膨方面有實質進展才能考慮降息，而當前的戰事讓這項前景缺乏清晰度。這種「缺乏清晰度」的表態，在市場看來無異於鷹派宣告。

道明證券等主要交易機構，也在觸發停損後退出相關利差交易，顯示金融界正處於「離場觀望、等待塵埃落定」的防禦姿態。

展望本週，全球市場將迎來一場關鍵的「集體體檢」。包括美國、歐元區、日本與英國在內的全球主要經濟體將發布 3 月 PMI 初值數據。經濟學家普遍預計，受區域航運中斷與能源成本飆升影響，製造業與服務業將呈現同步走弱。

然而，在債券殖利率大幅飆升的背後，另一個隱憂正在浮現。DWS 固定收益部門主管卡特蘭伯恩（George Catrambone）警告，油價與美債殖利率不可能永遠同步走高。

當能源成本長期維持高位，市場的敘事終將從「通膨焦慮」轉向對「經濟衰退」的恐懼。屆時，市場將不得不重新定價企業獲利與風險資產的下行風險。