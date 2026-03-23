鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 19:11

由於中東戰事升級，全球公債遭到拋售，兩年期美國公債殖利率自去年 6 月以來，首次飆升至 4%。

2年期美債殖利率突破4% 為去年6月以來首次(圖:shutterstock)

根據最新市場數據，美國 2 年期公債殖利率周一 (23 日) 攀升至 4.01%，較前一交易日上漲約 10 個基點，這也是 2 年期殖利率自去年 6 月以來首次觸及 4% 水準。

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債券市場的急劇波動主要受到周末伊朗戰爭情勢升級的影響。美國總統川普周六發表強硬聲明，要求德黑蘭當局在 48 小時內重新開放海峽，否則將「摧毀」伊朗的發電廠。做為回應，伊朗威脅將攻擊海灣地區的能源基礎設施及海水淡化設施。更令金融市場不安的是，伊朗議會議長加利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 表示，購買美國政府債券、資助美國軍事預算的實體，將與軍事基地一同被視為「合法打擊目標」。

儘管地緣政治風險通常會引發避險資金流入公債 (導致殖利率下降)，但當前市場邏輯已發生轉變。分析師指出，投資者目前更關注戰爭引發的能源危機及其可能帶來的「新一波通膨浪潮」。這使得交易員轉而押注聯準會 (Fed) 可能在今年採取更強硬的貨幣緊縮政策，而非此前預期的降息。

除了短債走勢強勁，基準 10 年期美債殖利率也上漲至 4.44% 左右，創下 2025 年 7 月以來的新高；30 年期美債殖利率則報 4.96%。