鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 20:50

根據美國銀行最新的研究報告，商品交易顧問 (CTA) 等系統性趨勢追蹤基金正展現明顯的看空勢頭。目前這些基金正在建立股票空頭部位，並持續拋售美國公債。若市場環境未能及時穩定，倉位風險將進一步向偏下行方向傾斜。

美銀的模型顯示，反應較快的 CTA 模型已經開始放空股市，而反應較慢的策略目前仍接近中性。分析師警告，時間可能成為觸發因素，若股市未能明確回升，慢速模型可能在未來一周內迅速惡化，轉向淨空頭部位。

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由於目前的波動率尚未高到足以迫使基金縮減風險預算，一旦慢速與快速模型趨於一致，市場賣壓恐將被放大。

在固定收益市場，資金流向依然偏空。隨著美國 10 年期公債殖利率觸及 7 月以來最高點，趨勢追蹤者持續賣出美債期貨，且風險管理觸發點已開始影響 5 年至 30 年期的長債部位。

此外，這股拋售潮也蔓延至海外，CTA 正在增加德國公債的空單，並在匯市中進一步拋售歐元與英鎊，墨西哥披索等新興市場資產，也出現撤資跡象。

在大宗商品方面，金價近期的大幅下跌已導致過去一年建立的多頭部位出現平倉，儘管尚未進入完全放空階段。原油部位雖暫時支撐基金表現，但若價格跌勢加劇，亦可能面臨平倉壓力。