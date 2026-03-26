鉅亨網編譯段智恆 2026-03-27 01:30

美國總統川普周四 (26 日) 在白宮內閣會議中強烈批評北大西洋公約組織(NATO)，指責其在伊朗戰事中未配合美方軍事行動，並直言這是對盟友關係的一次「考驗」，強調美國將「記住」各國的反應。

川普批北約未挺伊朗戰事 警告將「記住」盟友立場(圖：REUTERS/TPG)

川普表示，他曾要求北約盟國協助重啟因戰事幾近封鎖的荷姆茲海峽，但多數成員國選擇不介入。他警告，這樣的決定將讓盟友「付出代價」。該海峽為全球能源運輸要道，承載約 20% 的石油與天然氣運輸量，戰事已推升燃料價格。

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川普長期對北約持批評態度，並要求成員國將國防支出提高至國內生產毛額 (GDP) 的 5%。此次伊朗戰爭進一步加劇與盟國間的摩擦。他更形容北約為「紙老虎」，批評其僅在美國「已經擊潰伊朗」後才表示願意提供協助。

針對英國，川普亦表達不滿，指責其提出派遣航空母艦的時機過晚，並稱英方軍力「與美國相比只是玩具」。他表示曾直接告訴英國政府「不需要」其支援。

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 因最初拒絕美方使用英國軍事基地協助對伊朗發動攻擊而遭川普點名批評。儘管英方之後同意美軍進行「有限防禦行動」，仍未能平息川普不滿。

川普同時提及位於印度洋查哥斯群島的迪戈加西亞 (Diego Garcia) 軍事基地，批評英國政府將該島主權移交並回租的安排。他表示，美軍在需要使用該基地部署 B-2 轟炸機時遭拒，導致需從密蘇里州長途飛行，影響作戰效率。

川普強調，英國的決定「是一大錯誤」，並表示儘管他認為施凱爾「人不錯」，但對其在關鍵時刻未提供協助感到失望。