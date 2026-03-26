荷姆茲海峽遭「鎖喉」！沙烏地阿美下月起將減少向中國與印度的石油供應

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-26 23:00

受到美伊戰爭導致荷姆茲海峽關閉而引發石油供應中斷的影響，沙烏地阿拉伯自 4 月起將減少向亞洲兩個大國出售石油的數量。根據《彭博資訊》援引交易商的資料顯示，這兩個國家指的是印度和中國。

沙烏地阿美下月起將減少向印度和中國的石油供應 (圖:shutterstock)

根據瞭解情況的交易商資訊，沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 下月將向中國提供大約 4000 萬桶石油，這個數量低於平時的水平，因 2 月時該公司計畫出口 4800 萬桶。交易商指出，下個月出口印度的數量也可能減少，大約為 2300 萬桶，這低於上個月的指數。

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沙烏地阿美是 1933 年成立的沙特阿拉伯國家石油天然氣公司。公司向亞洲、歐洲和北美州這三個世界主要能源市場供貨。

根據 Kpler 和 Vortexa 兩家公司提供的資料，沙烏地阿美上月向印度提供的石油數量約為 2500 萬至 2800 萬桶。

今年 2 月 28 日，美國和以色列開始攻擊伊朗的設施，伊朗對以色列領土和美國在中東的軍事基地實施報復性的打擊，並對荷姆茲海峽進行封鎖，造成世界上大多數國家的石油價格上漲。