鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-14 05:49

即便美國通膨數據持續高於預期，華爾街資金仍瘋狂追捧 AI 與科技股，帶動標普 500 與那斯達克指數週三 (13 日) 再創歷史新高，10 年期美債創下今年新高，美元走強。

「科技七巨頭」相關交易全面爆發，標普上漲 0.6%，刷新歷史收盤新高，那斯達克指數勁揚 1.2%，同步創下新紀錄；道瓊工業指數則小跌約 67 點。

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美國參議院週三以 54 票贊成、45 票反對正式確認華許 (Kevin Warsh) 接任下一任聯準會 (Fed) 主席，市場開始提前布局新任聯準會時代。

華許即將上任之際，美國通膨壓力仍未降溫。美國週三公布的 4 月生產者物價指數 (PPI) 明顯高於市場預期。

美國 4 月 PPI 月增 1.4%，創 2022 年 3 月以來最大單月升幅，遠高於市場預估的 0.5%；年增率達 6%，創 2022 年 12 月以來最高，也高於市場預期的 4.9%。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 也同步釋出偏鷹訊號。她表示，在通膨仍高、就業市場穩健的背景下，聯準會可能需要將利率維持在限制性水準更長時間，甚至不排除未來再次升息。

柯林斯指出：「超過五年的高通膨，已讓我對再次忽視供給衝擊失去耐心，如果伊朗戰爭持續時間拉長，能源價格與通膨壓力恐進一步惡化。」

地緣政治方面，美國總統川普已抵達北京，準備與中國國家主席習近平舉行備受矚目的峰會。川普此行率領多位美國企業領袖前往北京，代表團成員包括輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 等科技界重量級人士。

這場全球兩大經濟體領導人的會談將於週四、週五登場，也是川普自 2017 年以來首度訪問中國。

雙方將聚焦貿易、台灣、人工智慧 (AI) 以及伊朗戰爭等核心議題。市場期待，此次峰會可能替美中科技關係與 AI 晶片出口限制帶來新變化。

美股週三 (13 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 67.36 點，或 0.14%，報 49,693.20 點。

那斯達克指數上漲 314.14 點，或 1.20%，報 26,402.34 點。

S&P 500 指數上漲 43.29 點，或 0.58%，報 7,444.25 點。

費城半導體指數上漲 300.72 點，或 2.57%，報 12,017.98 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 237.58 點，或 1.38%，報 17,436.56 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 上漲 2.26%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.38%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 3.94%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.62%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.63%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.47%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.42%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收漲 2.29% 至每股 225.83 美元，連續第六個交易日走高，市值逼近 5.5 兆美元的公司。

蘋果股價週三上漲超過 1%，盤中更首度突破每股 300 美元大關，刷新歷史紀錄，收盤報每股 298.87 美元，持續逼近 300 美元關卡。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 飛升 8.35% 至每股 145.81 美元。該公司公布財年第四季淨利達人民幣 235 億元 (約 34.1 億美元)，因投資收益增加，獲利幾乎較去年同期翻倍。不過，調整後淨利僅 8600 萬元人民幣，年減近 100%。營收則年增 3%，達 2433.8 億元人民幣。

福特 (F-US) 暴漲 13.18% 至每股 13.57 美元，寫下 2020 年以來最佳單日表現，摩根士丹利分析師 Andrew S. Percoco 指出，市場低估福特能源業務的潛力。隨著福特透過與寧德時代 (CATL) 的技術授權合作切入儲能市場，福特已成為美國少數具備半垂直整合能力的本土儲能系統供應商之一。

太陽能追蹤系統公司 Nextpower (NXT-US) 猛升 8.77% 至每股 136.37 美元。公司第四季獲利優於市場預期，並因訂單積壓超過 50 億美元，上調 2027 財年營收展望，反映市場對太陽能產品需求強勁。

無人機製造商 Karman Holdings (KRMN -US) 漲幅超 7% 至每股 67.28 美元。儘管第一季獲利不如分析師預期，但營收暴增 51%，帶動股價走高。

光通訊公司 Coherent (COHR-US) 噴高超 7% 至每股 403.71 美元。BofA Securities 維持「中立」評等，但將目標價由 365 美元調高至 400 美元，理由是上修 2030 年資料中心系統市場規模預估

華爾街分析

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 表示，晶片股目前幾乎已走出與總體經濟脫鉤的獨立行情。市場相信 AI 需求具備長期結構性成長，因此即使面對油價飆升、戰爭風險與通膨升溫，投資人仍願意持續追價。

Mayfield 說：「在目前全球局勢混亂之際，投資人選擇躲進 AI 題材，因為市場認為 AI 熱潮不管怎樣都會持續下去。」

不過，Mayfield 也提醒，目前晶片股漲勢已相當凌厲，若總體經濟環境進一步惡化，市場仍可能開始出現獲利了結賣壓。