鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-25 23:30

臉書母公司 Meta Platforms(META-US)周三 (25 日) 啟動新一輪裁員，影響數百名員工，涵蓋臉書、Reality Labs、全球營運、銷售與招募等多個部門。知情人士指出，此次裁員規模低於 1,000 人，部分受影響員工可獲轉調機會，或需配合調動至其他地點繼續任職。

AI投資支出擴大 Meta啟動新一輪裁員數百人(圖：REUTERS/TPG)

Meta 表示，公司將持續進行組織重整，以確保各團隊能更有效達成目標，並盡可能為受影響員工尋找其他職位。據了解，部分 Reality Labs 員工已被要求遠端工作，以因應裁員安排。該部門負責開發人工智慧 (AI) 眼鏡與虛擬實境 (VR) 裝置，是 Meta 長期布局元宇宙與穿戴式裝置的核心單位。

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這已是 Meta 今年第二波裁員。1 月時，Reality Labs 曾裁撤逾 1,000 人，約占硬體部門人力一成，同時關閉部分 VR 內容工作室，將資源轉向 AI 相關應用與產品開發。近年 Meta 持續調整策略，逐步淡化部分元宇宙業務，轉而加碼人工智慧布局。

在 AI 投資方面，Meta 為科技業最積極的企業之一。公司預估今年資本支出最高可達 1,350 億美元，執行長祖克柏更表示，至 2028 年將投入約 6,000 億美元於美國基礎設施建設。同時，Meta 也持續擴大 AI 人才招聘，帶動整體人事成本上升，2026 年總支出預估介於 1,620 億至 1,690 億美元之間。

市場分析指出，Meta 透過裁員與重組，主要為因應 AI 投資帶來的成本壓力，並加速內部資源重新配置。隨著生成式 AI 競爭升溫，Meta 正加快追趕 OpenAI、Anthropic 與 Google 等對手的步伐，並已在內部導入 AI 代理工具協助程式開發與其他業務流程。