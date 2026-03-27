鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-28 05:22

美股週五 (27 日) 尾盤一大利空襲來，以色列襲擊伊朗能源設施消息傳出後，恐慌指數 VIX 急遽飆高，美股全面下殺，道瓊尾盤急墜，收跌近 800 點，與那斯達克同步陷入修正區間。標普 500 則距離修正門檻僅一步之遙。

道瓊急墜挫近800點 步入修正區 (圖：REUTERS/TPG)

三大指數均連續第五週下滑，這是自 2022 年以來最長週線連跌。那指週跌幅高達 3.23%，創下 2025 年 4 月以來的最差表現。

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科技七巨頭本週差強人意，其中 Alphabet 週跌幅近 9%，微軟下跌約 7%，輝達、亞馬遜與特斯拉則同步回落約 3%，整體科技族群表現承壓，拖累市場氣氛轉趨保守。

美國總統川普週四宣布，將原訂對伊朗發電廠與能源打擊期限延後 10 天至 4 月 6 日，但戰火並未降溫，以色列週五空襲伊朗境內一處設有重水反應器的核設施、一座生產鈾濃縮物的工廠，以及伊朗兩大鋼鐵廠。

伊朗外長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 證實 ，以色列聲稱攻擊行動是在與美國協調下進行的，德黑蘭將採取報復措施，讓對方為此付出「沉重代價」。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 週五則表示，美方軍事行動預計將在數週內逐步收尾，並強調無需派遣地面部隊。

能源市場方面，供應中斷疑慮持續推升油價。布蘭特原油上漲至每桶 113 美元附近，美國西德州原油逼近每桶 100 美元關卡。油價走高進一步壓抑股市表現，並加深市場對通膨回升的擔憂。

美股週五 (27 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 793.47 點，或 1.73%，報 45,166.64 點。

那斯達克指數大跌 459.72 點，或 2.15%，報 20,948.36 點。

S&P 500 指數下跌 108.31 點，或 1.67%，報 6,368.85 點。

費城半導體指數下跌 128.20 點，或 1.69%，報 7,457.67 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 305.12 點，或 2.22%，報 13,432.16 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全面走低。Meta (META-US) 大跌 3.99%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.62%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.34%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 3.95%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.33%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.10%。

企業新聞

嘉年華郵輪 (CCL-US) 大跌約 4.4%，因公司下修 2026 年全年獲利預測，主因是燃料成本上升已對旅遊相關產業造成壓力，挪威郵輪 (NCLH-US) 股價亦同步走低。

Meta 重挫近 4% 至每股 525.72 美元，兩個交易日暴跌約 12%，市場情緒轉弱，新墨西哥州陪審團裁定 Meta 未保護兒童，判罰 3.75 億美元，洛杉磯案件認定社群成癮責任，Meta 需賠償約 420 萬美元。Meta 已表態將提出上訴，但分析師警告未來相關求償恐達數十億美元。

市場傳出 Anthropic 正在測試一款功能強大的新 AI 模型，該模型在網路能力方面更為先進，但也存在潛在安全風險。

受相關消息衝擊，網路安全族群哀鴻遍野，iShares 網路安全 ETF (IHAK-US) 挫超 3%。Zscaler (ZS-US)、SentinelOne (S-US)、CrowdStrike (CRWD-US) 與 Palo Alto Networks (PANW-US) 同步摔超 5%。

華爾街分析

Brown Brothers Harriman 策略師 Elias Haddad 指出，在美方尚未完全掌控荷姆茲海峽的情況下，伊朗仍握有衝突升級的主導權，整體風險傾向進一步惡化。若能源衝擊持續，將迫使各國央行維持緊縮政策，並增加金融市場與政府債務的不穩定性。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 認為，在高度不確定環境下，市場出現明顯的去風險行為，投資人傾向降低部位、提高避險並收緊流動性。目前市場波動更多來自部位調整與消息面，而非基本面惡化，但若衝突與能源價格未見穩定，股市難以出現持續反彈。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 受訪時表示，川普進一步升高伊朗戰事的機率已超過五成。他指出，美國與以色列的戰略目標之一，是促使伊朗現行政權瓦解，儘管短期內可能推升國際油價，但從中期來看，反而有助於改善整體局勢。