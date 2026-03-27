鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-27 10:10

《路透》報導，一名掌握內情的巴基斯坦消息人士指出，在巴方要求美國向以色列施壓後，以方已將伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 與國會議長卡利巴夫 (Mohammad Baqer Qalibaf) 暫時從暗殺名單中移除。

以色列據傳暫緩鎖定伊朗高層官員，巴基斯坦居中斡旋角色浮現。消息人士透露，以色列原先掌握兩人行蹤並計畫採取行動，但巴基斯坦向美方表明，若相關關鍵人物遭到清除，將無人能進行談判，最終促使美國要求以色列暫緩行動。

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《華爾街日報》亦報導，以色列已將兩名伊朗高層自目標名單中移除約 4 至 5 天，以觀察是否出現和平談判契機，但未提及巴基斯坦在其中所扮演的角色。

目前巴基斯坦、埃及與土耳其正積極擔任德黑蘭與華府之間的溝通橋樑。由於多數外交管道中斷，伊斯蘭馬巴德仍與雙方保持直接聯繫，並被視為潛在談判地點之一。

與此同時，伊朗正審查由美國總統川普提出、並透過巴基斯坦轉交的「15 點和平方案」，內容涵蓋移除高濃縮鈾庫存、停止濃縮活動、限制彈道飛彈發展，以及切斷對區域盟友的資金支持。

川普表示，伊朗有意願達成協議，但阿拉奇則回應，德黑蘭僅在評估提案，並無意透過談判結束衝突，雙方立場仍存落差。

以色列方面則維持強硬態度。國防部長卡茲 (Israel Katz) 先前表示，已授權軍方可在無需額外批准的情況下鎖定相關官員，並強調沒有任何伊朗高層享有豁免權。