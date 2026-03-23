鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-24 01:12

以色列《新消息報》(Ynet) 週一 (23 日) 報導，美國總統川普近日表示，華府已將 4 月 9 日定為結束與伊朗戰爭的目標時間。一名以色列官員透露，距離該期限約剩 21 天，期間將持續進行軍事行動與外交協商，試圖為衝突劃下句點。不過，伊朗官方都全然否認與美國進行任何談判。

消息指出，美國與伊朗預計本週稍晚可能在伊斯蘭堡展開接觸。

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不過，以色列方面表示，華府尚未就與伊朗國會議長卡利巴夫的聯繫情況進行更新。若中東戰事能如期結束，川普可望在以色列獨立日 (5 月 14 日) 前後訪問當地，並出席相關重要活動。

戰場情勢方面，以色列國防官員評估，即使衝突持續至 4 月初，伊朗仍具備穩定對以色列發動飛彈攻擊的能力，平均每日約發射 10 枚飛彈。部分時段甚至達到 12 至 15 枚，但也有降至約 7 枚的情況。官員指出，受限於指揮與控制系統受損，伊朗難以發動大規模齊射攻擊。

以軍最新統計顯示，伊朗約 330 個飛彈發射器已失去作戰能力，其中約一半遭摧毀，其餘則因受困於地下設施而無法使用，目前仍可運作的發射器約為 100 至 150 個。

以色列軍方表示，近期已持續對伊朗多項軍事目標展開打擊，包括革命衛隊旗下「聖城旅」總部、防空指揮設施、德黑蘭中部的地面部隊指揮中心，以及與情報與飛彈生產相關的設施。軍方強調，相關軍事行動仍在按計畫推進中。

此外，在黎巴嫩戰線，以軍持續鎖定真主黨據點。以色列國防評估指出，該組織在貝魯特南部郊區的據點已接近撤空，並傾向避免與以軍正面衝突。

另一方面，伊朗方面全然否認與美國進行任何談判。

伊朗官員透過官方與半官方媒體表示，當前情勢下不存在談判基礎，並強調將以軍事手段回應外部壓力。

伊朗外交部指出，雖然已透過友好國家接獲美方有意接觸的訊息，但德黑蘭尚未回應。伊方重申，對荷姆茲海峽的立場與結束衝突的條件並未改變。