鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-21 10:40

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 週五 (20 日) 發表強硬聲明，強調要將安全「從國內外敵人手中奪回」，凸顯德黑蘭不願示弱的態度。

伊朗最高領袖穆吉塔巴釋強硬聲明 (圖：shutterstock)

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴週五發表強硬聲明，強調「必須從國內外敵人手中奪走安全，並將其交還給人民」。

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這番談話被視為對本週稍早伊朗情報部哈提卜 (Esmail Khatib) 遭擊斃事件的直接回應。外界普遍認為，以色列正展開針對伊朗高層政治與安全體系的系統性打擊，意圖削弱政權穩定並進一步動搖統治基礎。

值得注意的是，自穆吉塔巴在其父、前最高領袖哈米尼於戰爭首日遭擊斃後接掌權力以來，至今仍未公開露面，也未釋出任何影像或語音紀錄，引發外界對其是否在相關攻擊中受傷的諸多揣測。

中東戰況更新

隨著戰事持續升溫，中東多地傷亡人數不斷攀升。伊朗紅新月會指出，境內死亡人數已突破 1,444 人，其中至少包含 204 名兒童。另一方面，以色列對黎巴嫩的軍事打擊也造成逾 1,000 人喪生，區域衝突呈現擴大趨勢。

戰事持續外溢，伊朗仍在發動報復攻擊，中東多個與美國結盟國家週五面臨無人機與飛彈威脅；同時，以色列在本土響起飛彈警報後，也對德黑蘭發動新一輪打擊。

以色列則持續鎖定伊朗政軍高層，試圖動搖其政權穩定，伊朗高層接連傳出死訊。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人阿里・穆罕默德・納伊尼 (Ali Mohammad Naini) 將軍，在以色列發動的夜間空襲中身亡；此外，負責巴斯基民兵情報體系的伊斯梅爾・艾哈邁迪將軍 (Esmail Ahmadi) 亦遭擊斃，顯示以色列針對伊朗軍事與情報系統的打擊持續深入。

在此情勢下，以色列總理尼坦雅胡已證實，美國總統川普已要求以方暫緩對伊朗能源設施的進一步攻擊，以避免衝擊全球能源市場。白宮亦同步出手穩定市場，美國財政部長貝森特表示，不排除釋放戰略儲油，甚至鬆綁部分伊朗原油出口限制，以緩解供應壓力。

另一方面，美國與盟友正加強行動，試圖重新開放關鍵航道荷姆茲海峽。若安全情勢改善，美軍可能護航油輪進出波斯灣，以確保能源運輸順暢。不過分析師指出，在缺乏大規模軍事行動或外交解方下，短期內全面恢復通行仍具高度不確定性。

卡達指出，其主要天然氣生產重鎮拉斯拉凡遭襲後，出口能力下滑 17%，修復時間可能長達 5 年。由於卡達為歐洲重要天然氣來源，此舉已推升歐洲氣價，並加劇通膨壓力。