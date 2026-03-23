鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 03:30

《路透》周一 (23 日) 援引知情人士消息報導，隨著企業端人工智慧 (AI) 應用競爭升溫，OpenAI 與 Anthropic 正積極拉攏私募股權基金 (PE) 合作，透過成立合資企業 (JV) 加速 AI 產品導入與資本募集。市場人士指出，OpenAI 為爭取合作，已提出更具吸引力的投資條件，包括提供最低 17.5% 的保證報酬，顯著高於一般優先投資工具水準，並開放投資人優先使用最新 AI 模型。

OpenAI開出17.5%回報搶投資人 對決Anthropic(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，OpenAI 近期加大布局企業市場，試圖迎頭趕上過去在企業應用較具優勢的 Anthropic。相較之下，Anthropic 提出的企業導向合作方案，並未提供類似保證報酬條件。

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雙方目前正競逐與大型私募基金建立合作關係，包括 TPG、Advent 等機構。透過合資架構，AI 業者可快速將產品導入私募基金旗下數百家成熟企業，擴大模型使用規模並提升客戶黏著度，為未來上市鋪路。

搶攻企業市場 AI 業者加碼資本與通路布局

分析指出，這類合資模式可協助 AI 公司分攤高昂的前期成本，包括派遣工程團隊為企業客戶客製化模型，進而降低營運壓力，並強化業務分部的財務透明度，有助於未來 IPO 敘事。

波士頓顧問公司 (BCG)AI 部門專家表示，市場正出現「鎖定企業客戶」的競爭，一旦企業將客製化 AI 模型整合進營運系統，轉換供應商的成本將顯著提高，形成長期競爭優勢。

不過，該策略在 AI 產業仍屬新興模式，OpenAI 與 Anthropic 皆試圖透過與 PE 合作，加快企業市場滲透速度，在競爭日益激烈之際建立先發優勢。

投資人態度分歧 JV 模式獲利與誘因受質疑

儘管部分機構積極參與談判，仍有私募基金對合作條件持保留態度。知情人士指出，至少有兩家 PE 機構已決定不參與相關合資案，主要考量包括投資報酬結構、彈性與長期獲利能力。

全球大型軟體投資機構 Thoma Bravo 即選擇退出相關合作評估，其內部討論認為，旗下多數投資組合企業已具備 AI 應用能力，對額外投入資金參與合資計畫的必要性存疑。

此外，部分投資人指出，大型 PE 本身已可直接取得 OpenAI 與 Anthropic 的技術資源，未必需要透過資本投入來換取使用權。也有觀點認為，這類合作反映私募基金面臨來自投資人的壓力，需提出更明確的 AI 策略，但在當前科技估值回落背景下，相關合資案未必能帶來顯著新增收益。

市場人士指出，潛在投資回報可能取決於是否能取得董事席次、股權或其他關鍵經濟條款，而多數後進投資人僅能取得較小持股，缺乏主導權。

另一方面，OpenAI 目前正與包括 TPG、Bain Capital、Advent International 及 Brookfield 等機構洽談募資，目標籌資約 40 億美元，估值約 100 億美元。Anthropic 則同步接觸 Blackstone、Hellman & Friedman 與 Permira 等機構，推動類似企業 AI 合作計畫。