〈美股盤後〉川普停攻伊朗電廠5天 道瓊漲超630點 三大指數齊寫2月初來最佳日
鉅亨網編譯羅昀玫
美股週一 (23 日) 強勢回彈，三大指數同步寫下逾一個半月以來最佳單日表現。
市場情緒明顯回溫。主因在於美國總統川普宣布，將暫停對伊朗能源基礎設施的軍事打擊五天，為外交斡旋爭取時間，緩解投資人對中東局勢進一步升溫的憂慮。
道瓊工業指數大漲 631 點，收在 46,208.47 點，標普 500 指數升幅逾 1.1%，至 6,581.00 點，那斯達克指數漲幅約 1.4% 至 21,946.76 點。三大指數不僅終止連三跌，也同步創下自 2 月 6 日以來最大單日漲幅。
此外，市場恐慌情緒同步降溫，VIX 指數下滑，10 年期美國債殖利率亦小幅回落至 4.35%。
市場早盤即受川普訊號提振。川普於開盤前透過社群平台表示，美方將暫停針對伊朗發電廠與能源設施的攻擊行動五天，並強調此舉取決於後續談判進展。
川普還透露，美國與伊朗已進行「具建設性」的會談，並認為「非常有機會達成協議」，帶動華爾街開盤大漲。
不過，在德黑蘭否認相關說法後，市場漲勢有所收斂。伊朗國會議長卡利巴夫強調，伊朗並未與美國進行任何談判，顯示雙方說法仍存在明顯落差，地緣政治不確定性尚未解除。
以色列總理尼坦雅胡則表示，已與川普通話，川普認為可以利用目前軍事成果，推動與伊朗達成協議，以實現戰爭目標並保障以色列核心利益。不過，以色列仍將持續對伊朗展開軍事行動。
能源市場同步出現劇烈波動。國際油價大幅回落。紐約原油期貨重挫逾 9%，跌至每桶 88.89 美元，布蘭特原油則回落至約 100 美元水準，顯示市場對供應中斷的擔憂暫時緩解。
美股週一 (23 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭群體走高。Meta (META-US) 上漲 1.75%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.35%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.32%。
費城半導體族群漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 0.67%；博通 (AVGO-US) 大漲 4.08%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.70%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.32%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.19%；美光 (MU-US) 下跌 4.39%。
台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 2.80%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.74%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.15%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 收高 1.41% 至每股 251.49 美元。蘋果週一宣布，全球開發者大會 WWDC 2026 將於美國西岸時間 6 月 8 日至 12 日登場 (台灣時間自 6 月 9 日凌晨揭開序幕)。市場預期，蘋果將推出包括 iOS 27、iPadOS 27、macOS 27 在內的新一代作業系統，同時次世代 Siri、折疊應用與 AI 發展布局也備受關注。
美超微 (SMCI-US) 勁揚 5.11% 至每股 21.58 美元，該股歷經連日暴跌後終於反彈，主因公司未被列為被告且正配合調查，華爾街分析師預期法律風險可控。
《華爾街日報》報導，美國參議員擬提出一項跨黨派法案，計畫禁止在預測市場進行體育博彩。市場解讀為利多正規業者，DraftKings (DKNG-US) 與 Flutter Entertainment (FLUT-US) 股價分別走高 1.12% 和 4.36%。
華爾街分析
整體而言，儘管市場短線出現明顯反彈，但在美伊雙方對談判說法分歧之下，後續走勢仍將高度依賴地緣政治發展與外交進展。
AJ Bell 市場主管 Dan Coatsworth 研判，未來幾天市場焦點將放在川普政府立場是否維持、談判能否真正降溫局勢，以及市場能否延續這波反彈動能。他同時提醒，歐洲市場收盤前出現的波動顯示，仍有許多不確定性尚待解決。
他補充：「今天的走勢再次證明市場可以瞬間轉向，因此對多數長期投資人而言，與其試圖抓準進出場時機，不如長期持有更為重要。」
Evercore 全球政策與中央銀行業務負責人 Krishna Guha 表示：「目前無法判斷這是否代表戰爭出現真正的降溫契機，或只是川普為了爭取時間、防止油價飆升至 150 美元而採取的策略性轉向。不過，這至少應能為利率帶來短暫的喘息，甚至可能更久。」
同時，雖然 2026 年聯準會完全不降息的情境並非不可能，但 Guha 仍認為降息的可能性遠高於升息。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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