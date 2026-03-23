川普延遲轟炸伊朗電網5天 傳「三國」居中斡旋 油價急跌股市反彈

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-23 21:53

《Axios》報導，美國總統川普週一 (23 日) 宣布，已指示美國國防部將原定針對伊朗發電設施的軍事行動延後五天，為外交談判爭取時間，並傳出有三國居中斡旋。

川普暫緩攻擊伊朗電網5天 傳三國居中斡旋 (圖：shutterstock)

中東戰事進入第四週之際，局勢出現短暫降溫跡象。川普在社群平台發文表示，美伊雙方過去兩天已就「全面解決中東敵對行動」進行「非常良好且具成效」的對話，並強調伊朗有強烈意願達成協議，最快可能在五天內出現進展。

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據美國媒體 Axios 記者引述消息人士指出，土耳其、埃及與巴基斯坦已分別與白宮特使魏科夫 (Steve Witkoff) 及伊朗外長阿拉奇會談，討論結束戰爭與解決相關爭議。伊朗方面也透過官媒表示，目前已有多項降溫倡議，但強調美國作為衝突發動方，應直接參與談判。

市場對緊張局勢降溫反應迅速。川普延後攻擊的消息一出，布蘭特原油價格一度重挫約 13%，跌破每桶 100 美元，隨後回升至約 101.8 美元附近；美股期貨則由跌轉升，漲幅約 1.3%。

不過，區域緊張仍未解除。

此前，川普曾設下 48 小時最後通牒，要求伊朗全面開放荷姆茲海峽，否則將摧毀其電力基礎設施。

伊朗革命衛隊則反嗆，若美方動手，將攻擊以色列電網及波斯灣內所有支援美軍基地的能源設施。

戰火也持續擴大。以色列軍方週一表示，已對德黑蘭展開新一輪大規模空襲；伊朗媒體則指出，西部與南部多地遭襲，造成至少數十人傷亡。沙烏地阿拉伯亦通報，利雅德遭彈道飛彈攻擊，其中一枚被攔截。

這場自 2 月 28 日爆發的衝突，已造成逾 2000 人死亡，並持續衝擊全球金融市場與能源供應。伊朗目前對荷姆茲海峽形成實質封鎖，使全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸受阻，推升通膨壓力。

國際能源總署 (IEA) 示警，此次能源衝擊規模已超越 1970 年代石油危機與 2022 年俄烏戰爭所引發的能源短缺總和。