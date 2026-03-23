鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-24 05:31

以色列總理尼坦雅胡週一 (23 日) 表示，在美以聯手對伊朗持續施壓之際，美國總統川普認為，目前已出現透過談判結束衝突的契機，並可望透過協議達成戰爭目標。

以色列總理尼坦雅胡透過其辦公室在 X 發布影音聲明指出，他已與美國總統川普通話，川普認為目前可望藉由以色列國防軍與美軍已取得的重大戰果，推動達成一項既能實現戰爭目標、同時確保以色列核心利益的協議。

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他還語氣強硬指出，以色列在尋求外交突破的同時，軍事行動不會停止。他表示：「我們將不惜一切代價捍衛我們的核心利益」，並強調以軍將持續打擊伊朗及黎巴嫩境內相關目標。

另一方面，川普同日宣布，在與伊朗方面進行「非常良好且具建設性」的接觸後，美方已決定暫停對伊朗能源基礎設施的軍事打擊五天，以爭取進一步談判空間。

川普在 Truth Social 表示，美國與伊朗在過去兩天已就中東衝突的全面解決進行對話，且相關溝通預計將持續一整週。他並已指示國防部，暫緩所有針對伊朗發電設施與能源系統的攻擊行動。

不過，川普也強調，他並未直接與伊朗最高領袖穆吉塔巴接觸，僅表示目前是與伊朗「最具代表性的領導人」進行互動。

與此同時，伊朗方面則否認與美國進行任何談判。一名伊朗高階安全官員向半官方媒體《法爾斯通訊社》表示，德黑蘭並未與川普政府展開對話，並指美方暫停攻擊，是在軍事威懾與經濟壓力升高下的結果。

該官員指出，隨著伊朗展現具可信度的軍事回應能力，加上市場動盪與西方債券風險升溫，美國最終選擇謹慎行動。