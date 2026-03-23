鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-24 05:02

蘋果週一 (23 日) 正式公布年度開發者大會 WWDC 將於台灣時間 6 月 9 日凌晨 1 點登場，活動為期五天。此次大會延續近年形式，採線上直播為主，並於加州總部舉辦實體活動，邀請開發者與媒體到場參與。

依照慣例，WWDC 2026 首日主題演講將成為焦點，外界預期蘋果將發表 iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、tvOS 27 以及 visionOS 27 六大系統更新，揭示未來一年的軟體發展方向。

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相較於前一代導入 Liquid Glass 設計語言，本次更新重點將轉向效能優化與系統穩定性，類似過去 macOS Snow Leopard 的定位。

市場消息指出，iOS 27 將著重修復錯誤、重寫舊有程式碼，並改善電池續航表現，即使是較舊機型也可望受惠。同時，部分新功能仍在開發中，例如支援雙視窗多工操作，但預計僅會出現在傳聞中的摺疊 iPhone，短期內不會對一般用戶開放。

此外，Apple Intelligence 預期將進一步擴展，帶動行事曆、健康管理等應用智慧化升級。系統介面與效能表現也可望同步優化，並可能支援摺疊裝置的全新操作體驗。

雖然 WWDC 以軟體為主，但仍有機會看到硬體新品亮相，蘋果可能推出搭載 M5 系列晶片的 Mac mini 與 Mac Studio，主打 AI 運算與圖形效能提升，並導入 Wi-Fi 7 與更快的 SSD 傳輸速度。