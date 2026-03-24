鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-24 21:12

美國聯準會（Fed）在三月貨幣政策會議上決議，維持基準利率在 3.5% 至 3.75% 區間不動，在美伊衝突引發全球能源供應風險與高油價不確定性下，Fed 官員採取更為謹慎的態度，將近期能源衝擊視為暫時現象 。儘管利率路徑預測中值（點狀圖）仍指向將走向寬鬆，但官員顯然傾向等待油價影響更為明朗後再行定奪 。PIMCO 預期 Fed 在 2026 年大部分時間將維持利率不動，待情勢明朗後再重啟寬鬆週期，朝向略高於 3% 的中性利率水準邁進 。

聯準會最新修訂的經濟預測摘要（SEP）顯示，較高的能源價格預計將推升整體通膨，並可能逐步推高核心通膨 。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）指出，美國轉變為能源淨出口國可能有助於緩解經濟活動的拖累，因為價格上漲可能刺激國內能源投資 。目前核心通膨仍高於目標，很大程度上是受到關稅效應影響，而非需求過熱 。隨著關稅效應消退，加上生產力驅動的成長抑制了單位勞動成本，核心通膨預期仍將朝目標邁進 。

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美國經濟目前由生產力提升帶動韌性，而非勞動投入或潛在需求驅動 。儘管《重大稅改法案》（One Big Beautiful Bill Act）的減稅措施提供了短期支撐，但就業人數與總工時數據顯示出停滯跡象，勞動市場的脆弱性構成實質風險 。聯準會官員認同此觀點，強化了保持耐心而非先發制人採取緊縮的立場 。鮑爾亦表示，由於生產力抑制了單位勞動成本，重啟緊縮政策的機率偏低 。