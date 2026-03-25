鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 10:40

OpenAI 財務長 Sarah Friar 週二 (24 日) 向《CNBC》表示，OpenAI 正從投資者那籌集額外的 100 億美元資金，投資者包括 MGX、TPG 和 T. Rowe Price 等基金。

Friar 表示，這筆新資金使 OpenAI 的這輪融資總額達到「超過 1200 億美元」，遠遠超過上月宣布的 1100 億美元。

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OpenAI 上月底宣布首輪融資，這筆融資被視為該 AI 公司在進行潛在 IPO 行動前的最後一輪私募融資。

Friar 透露，Andreessen Horowitz、D.E． Shaw Ventures、MGX、TPG 和 T． Rowe Price 參與此次新融資。

值得注意的是，作為 OpenAI 長期投資者和主要計算服務提供者之一的微軟也參與了本輪融資。

儘管微軟與 OpenAI 關係發生了變化，Friar 仍稱讚微軟是「一個了不起的合作夥伴」，並讚揚微軟執行長納德拉「很早就參與其中」。

Friar 說：「我真正感到欣慰的是，我們在整個生態系統中都籌集了資金。」

她並指出，創投公司、私募股權基金、共同基金和主權實體都參與其中。「無論你去哪裡，人們都真心相信這場人工智慧革命，並且願意為此投入資金，」