鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-24 18:50

《富達國際 2026 年分析師調查》指出，前所未見的人工智慧（AI）投資熱潮，帶動企業信心回升至新冠疫情後的最樂觀水準 。儘管地緣政治環境波動，調查明確指向 AI 投資正重塑企業投資周期，影響力已從科技巨頭擴散至基建與供應鏈，反映相關趨勢具備穩固基本面支持 。針對 AI 是否會泡沫化，有涵蓋資訊科技產業的分析師均認為，該產業目前並未出現評價過高疑慮 。

疫後最樂觀！富達分析師調查：AI基建投資逼近歷史高點 科技業評價合理未過高。（圖: shutterstock）

富達國際最新發布的「2026 年分析師調查」顯示，全球經濟正處於近年最大型的投資周期之一，AI 及相關基礎設施投資推動企業樂觀情緒回升至接近歷史高點 。富達國際首席股票投資長 Niamh Brodie-Machura 分析，這波投資熱潮不再局限於少數科技大廠，而是全面滲透至基建與供應鏈各環節 。調查數據顯示，資訊科技產業管理層高達 81% 對未來一年持「較有信心或顯著更有信心」看法，原物料產業比例亦達 65% 。

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針對市場擔憂的 AI 泡沫與評價過高問題，富達國際分析師給出不同見解。所有涵蓋資訊科技產業的分析師均認為，該產業目前並未出現評價過高疑慮 。特別是針對軟體產業，市場自 2025 年底因憂慮「軟體即服務（SaaS）」被取代而引發拋售潮，富達分析師直言此屬過度反應，高估了軟體業被 AI 取代的風險 。

AI 對生產力的實質貢獻已在數據中體現。調查指出，近九成科技產業分析師表示其所分析之企業已因 AI 提升生產力 。具體應用範疇廣泛，金融業透過 AI 更有效評估信貸及反洗錢審查；工業領域則用於優化定價演算法；能源企業更藉此分析地質數據以發掘新資源 。

富達國際分析師及基金經理蔡騰崙補充，過去三年投入 AI 最多的企業已創造約 2,000 億美元的新增收入，顯示 AI 已超越近年所有市場主題 。

然而，繁榮背後隱含潛在壓力。調查警示，原物料成本居高不下與薪資成長放緩，正削弱消費者負擔能力，使全球經濟呈現 K 型發展跡象 。中東衝突引發的供應鏈干擾也成為實質風險，供給緊縮帶動價格推升，壓力恐需更長時間緩解 。