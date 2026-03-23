鉅亨買基金 2026-03-23 16:44

上週五，美股再度在劇烈波動中收低，標普 500 指數甚至跌破 200 日均線，恐慌情緒籠罩市場。除了大家熟悉的通膨壓力外，中東戰火的意外「升級」與隱藏在金融體系下的「私募信貸」風險，成了擊潰投資信心的兩大主因。這波究竟只是短期震盪，還是更大風暴的前兆？現在手中資產該怎麼做？

市場快訊》「禁忌紅線」被跨越！手中資產下一步該怎麼辦？ (圖:shutterstock)

1. 戰爭為何又升溫？

‌



美國與以色列對伊朗的戰事進入第四週，衝突不但沒有降溫，反而朝更危險的方向升級。原本中東衝突中，各方存在一種默契，不輕易攻擊對方的能源與基礎設施，以避免全球經濟崩潰。然而，上週五局勢出現惡化，以色列空襲了伊朗南帕爾斯天然氣田，作為報復，伊朗軍方及議會議長加利巴夫隨後公開威脅，將攻擊該地區所有屬於美國與以色列的能源、海水淡化設施及金融資產。這標誌著戰爭進入了「無差別破壞」的新階段。原本協議不炸的油田與民生設施，現在成了首要目標。

2. 若衝突再升高，油價會不會失控？

隨著衝突升溫，市場焦點迅速從「戰爭本身」轉向「油價是否失控」。畢竟，荷莫茲海峽本就承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，一旦通行長時間受阻，國際油價勢必出現明顯波動。鉅亨買基金認為，接下來戰爭的發展，大致可能朝向三種情境發展：

戰術性降溫：川普可能在削弱伊朗海軍與飛彈能力後，選擇單方面宣告任務達成，逐步緩和局勢，並寄望透過降溫促使荷莫茲海峽恢復正常通行。在此情境下，油價會迅速下跌，但有機會避免進一步失控，市場也較容易回穩。

有限升級、但仍試圖控制戰線：美國也可能將行動重點放在伊朗的高濃縮鈾與核設施上，試圖透過控制、轉移或封存相關核材料，削弱伊朗未來核發展能力。這種做法代表美方希望在不全面擴大戰線的情況下，優先處理最敏感的戰略風險。雖然這類行動未必會立即造成能源供應中斷，但由於涉及伊朗核心利益，仍可能引發報復與局勢反覆，讓地緣風險溢價維持高檔，市場情緒也難以快速穩定。

極限施壓：美軍可能進一步加大打擊力度，例如針對伊朗主要石油出口樞紐「哈爾克島」採取行動，試圖透過切斷經濟命脈逼迫德黑蘭讓步。這將使能源供應的不確定性大幅提高，油價易漲難跌，通膨壓力也將持續干擾市場。若美國進一步向伊朗海岸線部署地面部隊，甚至護送油輪通過荷莫茲海峽，將代表衝突正式進入高風險階段。不僅可能導致軍事衝突全面擴大，也將直接衝擊全球能源運輸，油價出現急劇飆升的機率大幅提高，市場波動也將明顯放大。

3. 除了戰爭，市場也擔心的另一隻灰犀牛

鉅亨買基金認為，這波市場震盪表面上看起來是受到戰爭升溫與油價上漲衝擊，但背後其實還有另一個正在升高的金融風險，就是私募信貸市場的流動性壓力。最近市場已經出現幾個值得注意的警訊，包括貝萊德一檔大型私募信貸基金出現贖回壓力、黑石旗下旗艦基金也出現三年多來首次單月虧損等問題。簡單來說，私募信貸就是由資產管理公司把資金借給中小型企業，這類業務通常具有槓桿較高、資訊不夠透明、流動性較差等特性。一旦戰爭讓通膨壓力升高，也讓利率維持在高檔更久，這些本來就較不透明、流動性又偏弱的資產，壓力自然會進一步加重。

不過，從一般人可申購到的公募基金來看，我們認為不用對這波私募信貸風險太過擔心。原因在於，公募基金與私募信貸、私募股權這類資產，本質上還是有明顯差異。公募基金投資的多半是上市股票、投資等級債券、公債或其他流動性相對較高的資產，資訊揭露也更完整，價格每天都能反映市場變化，因此整體透明度與流動性都明顯高於私募商品。相較之下，私募信貸與私募股權通常投資的是較複雜、流動性較低的標的，例如直接放款給中型企業、參與槓桿收購，或布局結構更複雜的融資工具。這類資產不只資訊較不透明，價格也不像上市股債那樣每天都有清楚報價，再加上不少借款採用浮動利率，一旦利率長時間維持高檔，借款人的還款壓力就會持續上升，風險自然比較容易累積。也就是說，現在市場在意的，主要是高利率環境如果維持更久，可能讓私募市場的壓力逐步浮現，但這不代表一般公募基金會直接面臨同樣程度的衝擊。真正比較需要留意的，反而是戰爭若進一步推升油價，可能讓聯準會更難在短時間內降息，進而影響整體市場情緒與風險資產表現。從這個角度來看，公募基金投資人更需要關注的是資產配置與市場波動，而不是把私募風險直接等同於自己的投資部位。

鉅亨投資策略

市場在亂，投資的節奏不能亂

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。

依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至 公開資訊觀測站 或 基金資訊觀測站 中查詢。

由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定： 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區 」查詢。

上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢 基金資訊觀測站 。

投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。