鉅亨買基金 2026-05-22 10:25

AI 浪潮已成為全球資本市場主軸。從標普 500 指數結構來看，前十大成分股多數與 AI 生態系高度相關，涵蓋半導體、雲端平台、資料基礎設施、企業軟體與 AI 應用等領域。要判斷現階段應布局哪類基金，不能只看基金名稱是否帶有 AI 題材，更要理解 AI 目前走到哪個階段。

鉅亨投資雷達》AI 目前在哪個階段？哪些基金受惠？ (圖:shutterstock)

1. AI 的三個發展階段

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第一階段是基礎建設爆發期。AI 革命的起點，是大規模算力基礎設施的建立，包括 GPU、先進製程、AI 伺服器、高速傳輸、PCB、散熱、電源與資料中心。 這個階段資本支出龐大、訂單能見度高，硬體供應鏈最先受惠。

第二階段是平台與應用深化期。當算力基礎設施逐步到位， 產業重心開始由基建轉向 AI 應用落地與商業化變現。 Microsoft Azure、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud 等雲端平台，將底層算力包裝成企業可使用的 AI 服務，而 AI Agent 也開始滲透客服、財務分析、程式開發與企業流程。

第三階段是全面轉型與治理期。當 AI 滲透率進一步提高，AI 將深入企業營運流程，成為提升生產力與降低成本的基礎能力。 若企業能在人力擴張受控下，仍推動營收、利潤率、自由現金流與投入資本報酬率（ROIC）改善，代表 AI 可能已開始轉化為實質營運效率。

2. AI 現在在哪個階段

綜合企業資本支出、類股表現與基金持股結構來看， 我們認為 AI 目前仍處於第一階段基礎建設擴張期的後段，同時第二階段平台與應用變現已開始啟動。 五大大型雲端服務商近年資本支出持續擴張，且 2026 年預估仍維持高檔，顯示雲端巨頭仍在擴建算力與資料中心基礎設施。

不過，市場對 AI 投資的評價邏輯正在改變。過去高資本支出本身就足以代表算力擴張與成長想像，但當支出規模持續墊高，投資人開始更重視企業能否把 AI 投入轉化為可驗證的經營成果。



從股價與基金表現來看，目前市場定價仍偏向 AI 基礎建設端。AI 晶片、伺服器、PCB、散熱、電力、光通訊與資料中心建置，皆直接受惠於大型科技企業資本支出擴張；相較之下，軟體與應用端仍需要更多時間驗證導入率、付費意願與投資回報。因此， 硬體與半導體仍是現階段最直接的受惠主軸 。

這也說明，AI 三個階段並不是線性替換，而是彼此疊加。未來若軟體與應用加速普及，仍需要更多算力、電力與資料中心資源支撐。因此，我們將 AI 受惠基金分為以下三種情境。

3. 三種情境下的受惠基金

情境一 : 硬體動能延續，第一階段繼續主導

若 AI 資本支出維持高檔，雲端巨頭持續擴建資料中心，硬體供應鏈仍是最直接受惠環節。 這種情境下，投資重點不只在單一晶片，而是整條 AI 基礎建設供應鏈，包括先進製程、PCB / 載板、散熱、半導體測試、電源、光通訊與 AI 伺服器零組件。

在此情境下，推薦觀察元大新主流基金、野村高科技基金與安聯台灣科技基金。元大新主流基金較偏向電子零組件與 AI 伺服器周邊，持股涵蓋 PCB、連接器、散熱與載板，較能反映硬體基建擴張下的零組件需求；野村高科技基金配置較均衡，橫跨半導體、電子零組件、通信網路與電腦週邊，能同時參與 AI 晶片、PCB / 載板、光通訊、儲存與散熱等供應鏈；安聯台灣科技基金則半導體比重最高，聚焦晶圓代工、半導體測試、記憶體與 IC 設計，較能直接參與 AI 晶片與先進製程行情。

情境二 : 硬體軟體雙軌並行，兩階段同步受惠

若 AI 基建動能尚未降溫，但市場開始重視 AI 應用落地與商業化變現，投資主軸將延伸至大型雲端服務商、AI 平台與企業應用。

在此情境下，推薦觀察貝萊德美國靈活股票基金與駿利亨德森遠見全球科技領先基金。兩檔基金皆同時配置大型雲端服務供應商與 AI 硬體供應鏈。貝萊德美國靈活股票基金持有 Amazon、Microsoft、Alphabet、Meta 等平台企業，也配置 NVIDIA、Ciena 等 AI 晶片與光通訊受惠股；駿利亨德森遠見全球科技領先基金則持有雲端服務供應商與 NVIDIA、台積電、Broadcom、Micron 等半導體與硬體供應鏈龍頭，較能反映 AI 從算力建設延伸到平台商業化的雙軌行情。

情境三 : AI 應用擴散，營運效率改善

情境三的觀察重點，是 AI 是否進一步進入企業營運效率改善。除了營收成長，也可觀察企業在人力擴張受控、甚至人力精簡下，投入資本回報率、利潤率與自由現金流是否仍能改善。

從目前觀察來看，部分企業已出現 AI 應用落地與營運效率改善的早期跡象。如 AppLovin、Cisco、Dell、Broadcom，以及非科技企業 Coca-Cola，近年在人力擴張受控、甚至員工人數下降的情況下，投入資本回報率仍維持在 10% 以上，顯示企業資本使用效率並未因組織精簡而轉弱。雖然這不能完全歸因於 AI 導入，但若搭配其在 AI 廣告投放、企業網路資安、AI 伺服器與供應鏈自動化等領域的布局，已可作為 AI 是否逐步轉化為營運效率改善的觀察方向。

在此情境下，推薦觀察景順環球股票收益基金與安聯網路資安趨勢基金。景順環球股票收益基金可觀察 AI 應用擴散至成熟產業，安聯網路資安趨勢基金則較能反映企業網路、資安與資料流量管理需求。

不過， 市場距離真正的第三階段仍可能還有一段時間。現階段看到的多半是 AI 應用與效率改善的早期訊號，尚未全面且穩定反映在多數企業財報中。

鉅亨投資策略

現階段，硬體基礎建設仍是 AI 投資主軸，但雲端平台、企業軟體與 AI Agent 等應用變現也已開始啟動。因此，配置上不宜過早從硬體全面轉向軟體，也不宜只集中於單一供應鏈。較適合採取雙軌並行策略，以台股硬體與半導體基金掌握基礎建設行情，再搭配持有大型雲端服務供應商、雲端平台與 AI 應用龍頭的全球科技或美股成長型基金，參與第二階段平台與應用變現機會。至於 AI 應用擴散與營運效率改善，目前仍屬早期觀察訊號，可作為前瞻配置。

鉅亨精選基金

精選基金

A05016 元大新主流基金 申購 A32026 野村高科技基金 申購 A36004 安聯台灣科技基金 申購 B09136 貝萊德美國靈活股票基金 申購

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