鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-23 19:27

隨著全球地緣政治局勢持續緊繃，能源價格高漲形同對經濟成長課徵「隱形稅」。景順首席全球市場策略師 Brian Levitt 今 (23) 日提出兩大觀點，短線來看，風險正在上升，投資重心可轉向品質較高的資產、防禦性較強的產業、美元相關資產，大宗商品也可能成為有效的避險工具；放眼長線，歷史提醒我們要保持耐心與紀律，不因恐慌情緒而放棄，投資人應學會在兩者之間取得平衡。

Brian Levitt 指出，市場原先預期地緣衝突將是短暫且受控的，對通膨與經濟成長的影響有限。然而，隨著戰線延長及能源基礎設施頻繁受襲，油價與天然氣價格走高，已實質推升通膨預期，進而削弱企業獲利與家庭購買力。

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Levitt 警告，高能源成本如同對經濟成長課徵「隱形稅」，對能源進口地區的衝擊尤為顯著。此外，通膨預期的回升也使得各國央行在放鬆貨幣政策時面臨更大阻礙，年初市場對「全球經濟同步擴張」的樂觀情緒，其根基已顯著動搖。

儘管目前股市與信用市場仍大致維持穩定，但風險顯然正在上升。在這樣的環境下，投資重心應轉向品質較高的資產、防禦性較強的產業，以及美元相關資產。同時，大宗商品也可能成為有效的避險工具。

Levitt 提醒投資人切勿過度樂觀，但也別因恐慌而偏離長期投資計畫。他強調，這一切終將過去，「投資人的持有期間，通常遠長於任何單一衝突的持續時間。」

回顧 20 世紀歷史，儘管全球歷經兩次世界大戰、大蕭條及多次政治震盪，道瓊工業指數仍從約 40 點攀升至逾 11000 點，這證明了在極端動盪時期，視野狹隘與情緒化決策往往是獲利的最大敵人。