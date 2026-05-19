鉅亨雙週報》政策變局、AI資本潮與能源風險下的全球市場展望
鉅亨買基金
過去兩週，全球市場同時面對多項關鍵變數：美中領袖會談進入準備階段，伊朗戰火與荷姆茲海峽風險推升油價與航運成本，美國通膨數據再度牽動利率預期，而矽谷與華爾街則持續加大人工智慧投資。在政治、通膨、AI 和能源四線開打的世界裡，投資人該把錢放哪一邊？
1. 通膨與利率再升溫：股債市場承壓但風險偏好未全面退場
美國 4 月生產者物價指數（PPI）在能源與運輸成本推升下，升幅達 2022 年以來高點，10 年期公債殖利率一度升至約 4.49%，使市場重新關注利率可能維持高檔更久的風險。在一般情況下，通膨升溫與殖利率上行容易壓抑股市表現；不過摩根大通觀察到，客戶情緒雖在短時間內由謹慎轉為明顯偏空，恐慌指數 VIX 卻未同步大幅攀升，顯示市場尚未進入全面避險狀態。因此，摩根大通仍維持戰術性偏多觀點，主要理由在於美國消費動能與企業獲利仍具韌性，短期內有能力支撐較高利率環境。
2. 美中經貿重啟對話：地緣政治仍牽動能源與避險需求
何立峰在首爾與美方進行三小時經貿會談，為 5 月中川普與習近平於北京舉行的峰會鋪路，討論範圍涵蓋關稅與科技限制等議題；氣氛雖談不上融洽，但雙方至少維持「還願意講話」。另一方面，美國與伊朗雖就停戰方案展開磋商，卻同時拒絕彼此的最新和平提案，使荷姆茲海峽風險持續影響全球原油價格與航運保險費。橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）因此提醒，美國可能進入多年動盪期，黃金等避險資產值得關注。對中國而言，人口快速萎縮將壓抑長期需求與成長潛力；即使短期可能因油價因素減輕輸入性通膨壓力，中長期結構性挑戰仍需持續觀察。
3. AI 投資熱潮延續：科技巨頭與供應鏈成市場主軸
資本市場對 AI 的投入熱度並未因利率與地緣政治風險而降溫。Alphabet 憑藉搜尋、雲端、YouTube、Waymo 與 Gemini 等事業全面布局 AI，市值快速逼近輝達，成為市場關注焦點。為支應模型訓練與基礎設施需求，Alphabet 也透過發債並與黑石、KKR 等私募機構合作，將 AI 能力導入其投資企業。韓國則出現以 AI 產業帶來的超額稅收發放公民紅利的政策構想，進一步提高股市與半導體類股波動。同時，Meta 持續在德州興建資料中心、亞馬遜則擴大對外開放物流服務，台灣與日本的半導體及設備供應鏈也在這波 AI 基礎建設競賽中持續受惠。
4. 能源與匯率波動：中東風險推升油價與政策干預預期
從伊朗攻擊阿聯到荷姆茲海峽緊張升溫，再到美國暫停護航並持續觀察談判進展，原油與航運市場正處於高度敏感狀態。彭博估算，戰爭造成的供給缺口短期內仍可透過庫存、需求調整與其他產油國增產勉強消化；然而庫存緩衝已不充裕，一旦談判破裂，油價再度上行的風險仍不可忽視。此外，日本財務大臣公開表示正與美國就外匯政策密切協調，市場也解讀為「必要時不排除進場干預」。對長期受惠弱日圓的出口企業而言，這代表匯率環境可能出現溫和但實質的變化。
鉅亨投資策略
在不確定環境中聚焦具結構優勢的長期資產
整體而言，美國雖面臨通膨黏著與高利率壓力，但消費與企業獲利仍相對穩健，加上 AI 投資帶動科技與雲端支出，美股中長期展望仍維持「長期看好」。日本股市受惠於企業治理改善與製造業回流，即使匯率干預可能提高短期波動，整體結構仍偏多，評價同樣為「長期看好」。台股深度嵌入全球 AI 供應鏈，具備訂單能見度與技術護城河優勢，亦維持「長期看好」。相較之下，中國同時面臨人口衰退與結構調整壓力，政策刺激較難扭轉長期趨勢，股市建議維持「中立／相對保守」。原油等大宗商品則高度受中東局勢與庫存變化影響，短線易漲易跌，操作上同樣建議維持「中立／相對保守」。
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