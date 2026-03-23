〈台幣〉貶1.22角收32.092元 創近11個月新低價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-23 16:28

受到中東戰事越演越烈衝擊，市場避險情緒濃厚，新台幣今 (23) 日重挫 1.22 角收在 32.092 元，創去年 5 月以來新低價位，台北外匯經紀公司成交值也再放大至 24.1 億美元。

新台幣收在32.092元，創去年5月以來新低價位。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.99 元、貶值 2 分開出後越走越低，收盤前一小時見到全日最低點 32.196 元，高低價差 2.06 角。

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觀察主要亞幣，以泰銖重挫超過 0.6% 最弱，韓元也大貶近 0.5%，新台幣收貶 0.38%，日元和人民幣貶 0.2% 左右，美元指數則是反彈達 0.15 上。

統一投顧表示，儘管美伊衝突爆發已達 3 周，但整體情勢仍未見結束跡象，美國總統川普更表示對停火不感興趣，因此，聯準會鴿派委員 Waller 首次表達了對油價上漲恐增加通膨壓力的擔憂，達拉斯分行研究人員更估計，若荷姆茲海峽運輸中斷到 6 月，則第二季全球經濟成長率將降低 2.9%。