鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-23 10:20

根據高盛集團 (GS-US)上周五 (20 日) 發布的最新宏觀旗艦報告《Top of Mind》，全球資產價格目前僅充分反映出「通膨衝擊」，卻完全忽視高昂能源成本對全球經濟成長的毀滅性打擊。

下調歐美經濟成長預期！高盛：市場只交易了「通膨」 還未交易「衰退」(圖:shutterstock)

高盛在報告中示警，只要市場對「戰爭短期結束」的預期被證偽，「成長衰退」將成為掉落的第二隻靴子，屆時全球資產定價恐迎來劇烈反轉。

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基於危機長期化風險，高盛已全面下調美國、歐元區等主要經濟體今年經濟成長預測，上調通膨展望，並將 Fed 下次降息時間從 6 月大幅推遲至 9 月。

值得注意的是，伊朗駐國際海事組織代表日前表示，伊朗允許非「敵方」船隻通過荷姆茲海峽，但必須就安全問題​​協調安排。這一表態雖釋放局部緩和信號，卻未觸及根本矛盾。

高盛認為，這場衝突的核心懸念不在美軍能否在戰術上取勝，而在於荷姆茲海峽何時解鎖。

美軍第五艦隊前司令 Kevin Donegan 雖證實美以兩國軍事優勢，但美國前中東特使 Dennis Ross 指出，只要伊朗控制海峽通行權，川普就無法宣稱勝利並停手。

伊朗戰略學家 Sanam Vakil 分析，伊朗視此役為「生存之戰」，將利用低成本無人機打持久戰，直到獲得制裁減免等安全保障，在此之前毫無收手動機。

更棘手的是，軍用護航無法恢復正常供應。Donegan 坦言道：「即便美國及盟國 (英、法、德等) 參與護航，最多僅能恢復 20% 的正常石油流量，加上陸上管線亦難填缺口，關鍵仍在伊朗的動機與槓桿。」

能源斷供規模前所未見。根據高盛數據，波灣石油流量損失高達每日 1760 萬桶，佔全球供應 17%，是 2022 年俄羅斯原油中斷高峰的 18 倍。荷姆茲海峽實際流量從每日 2000 萬桶暴跌至 60 萬桶，下降 97%。繞行管道僅能補充每日 180 萬桶。

高盛推演三種情境：若一個月內恢復，今年第四季布蘭特油價均價 71 美元；若中斷 60 天，將飆至 93 美元；若加上中東產能長期受損，2027 年第四季油價恐衝破 110 美元，甚至突破 2008 年歷史高點。

天然氣市場同樣告急。歐洲基準天然氣 (TTF) 價格較戰前飆升 90% 至每兆瓦時 61 歐元。卡達能源業者證實，伊朗飛彈重創拉斯拉凡液化天然氣 (LNG) 工廠，導致卡達 17% 產能在未來 2 到 3 年停擺。若停產超兩個月，TTF 價格恐逼近 100 歐元，高盛此前預期的「2027 年史上最大 LNG 供應潮」恐大幅延後。

目前，經濟衝擊已開始顯現。高盛經濟學家提出「經驗法則」：油價每漲 10%，全球 GDP 降 0.1%，通膨升 0.2 個百分點。以此推算，當前三週中斷已拖累全球 GDP 約 0.3%，若延至 60 天，GDP 將降低 0.9%、物價上漲 1.7%。金融條件指數 (FCI) 已收緊 51 個基點，經濟失速風險急升。

然而，市場定價仍停留在「通膨交易」邏輯。利率市場鷹派重新定價，能源出口國貨幣走強，進口國貨幣承壓。

高盛策略師 Kamakshya Trivedi 警告，這種定價隱含「戰爭短暫」的危險前提，一旦被證偽，市場將被迫猛烈下修增長與企業獲利，觸發「衰退交易」，股市拋售壓力、順週期資產 (銅、澳元) 暴跌、前端收益率反轉，日元恐取代美元成終極避險貨幣。

中東地區已率先感受寒意。波灣國家每日石油收入損失約 7 億美元，若中斷兩個月總損失近 800 億美元，非石油 GDP 降幅恐超過 2020 年疫情期間。資本外逃下，埃及鎊成開戰以來表現最差的前線市場貨幣。

高盛認為，這場危機的核心變量，早已非美軍火力，而是荷姆茲海峽的航行時間表。