鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 14:36

在川普對伊朗設定 48 小時最後通牒以後，金融市場波動劇烈。黃金在上周創下自 1983 年以來最糟糕的單周表現後，在周一 (23 日) 亞市持續下挫，已跌破 4300 美元關卡，回吐 2026 年以來的全部漲幅。

「拋售一切」的傳染性風險

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摩根大通基本金屬與貴金屬策略主管 Greg Shearer 形容目前的市場狀況為一場「極其殘酷的清洗」。他指出，黃金目前正陷入一種「拋售一切」的傳染性風險中。

造成這波跌勢的主因源於中東衝突導致油價飆升，進而推高了市場對通膨的預期。這使得投資者擔心美國聯準會及其他各國央行今年可能無法如期降息。在高度依賴石油進口的歐洲，官員甚至暗示了升息的可能性。

央行支持力道存疑與流動性壓力

ING 商品策略師 Ewa Manthey 分析指出，在市場壓力劇增的時期，黃金的高流動性使其成為投資者的重要資金來源。儘管黃金在 2025 年曾寫下 65% 的歷史性漲幅，但市場現在日益擔心，支撐金市的結構性力量——各國央行的買盤，可能會因流動性限制而發生轉變。

Shearer 也表示，市場擔心經濟、能源與外匯的多重壓力，可能觸發央行購金行為的「根本性改變」。

經濟衰退可能成為轉機