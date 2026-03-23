鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-23 14:19

晟德 (4123-TW) 今 (23) 日宣布，2026 年度「晟德人才培訓營 (CLB)」正式展開全台招募。今年的 CLB 計畫迎來全面大升級，不僅將實習期延長至 2 個月，更首度導入專屬 AI 助理(AI Agent) 輔助培訓，致力於培養「0 到 1 開創能力」與跨領域思維的未來儲備管理人才(MA)，為台灣生技產業注入具備實戰力的新血。

晟德董事長王素琦。(圖：晟德提供)

突破傳統框架：鎖定「創業家精神」，招募年齡不限

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晟德指出，2026 CLB 重新定義了人才標準，聚焦於具備「創業家精神」的跨領域人才。晟德表示，隨著集團長期進行組織變革與數位轉型推進，能在龐雜資訊中梳理方向並系統化執行的「開創型人才」至關重要。

因此今年的主題特別鎖定在「生技專業」與「商管思維」的課程設計。同時，為了廣納具備多元經歷的優秀青年，無論是碩士生、剛退役或經歷 Gap Year 的青年，只要具備潛力，皆是 CLB 積極延攬的對象。

實戰導向：「準正職」培訓體驗與 AI Agent 創新導入

為解決過往「實習期過短、難以深入核心」的痛點，2026 CLB 將培訓期由 1 個月延長為 2 個月 (包含 2 週密集課程與 2 到 6 週下單位實習)，除第 2 個月提供實習獎助金外，表現優異的學生將獲邀參訪上海多家投資企業，參訪期間交通、住宿及餐飲費用全由晟德集團全額支付，展現集團培育人才的最高誠意。

在 6 週的實習期間，集團主管將以「準正職」的標準與績效發展計畫模式帶領學員執行真實專案，例如工廠組織變革或數位轉型任務。此外，今年計畫的一大亮點為導入「AI Agent(專屬人工智慧助理)」。學員將有 AI 助教全天候解答專業與集團文化疑問，確保每位學員都能獲得一致且高品質的「創業家」培育體驗。

發揮集團綜效：打造生技產業高潛力人才長期培育模組

CLB 培訓營不僅是一場暑期實習，更是晟德整體戰略性的人才佈局。透過長達 2 個月的實戰驗證，集團將精準篩選出對組織文化具備高認同度的未來接班梯隊。CLB 模組化了符合晟德文化的「總經理級」人才的核心訓練方針。

晟德表示，此培育模組強調三大領袖特質。第一，具備「從 0 到 1 的實質開創力」，能將抽象的概念，轉換為可驗證的系統與落地執行方案；第二，展現「無畏的韌性與膽識」，在面對高度不確定的環境時，依然能保持勇於挑戰的心態，不畏懼試錯；第三，擁有「突破既有框架的耐心與毅力」，不僅能跳脫常規設定更高遠的目標，更能沉著、有耐心地步步推進，確保最終達標。