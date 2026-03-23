鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-23 18:32

磁性元件廠聯寶 (6821-TW) 表示，今年切入低軌衛星地面設備、矽光子電源等應用，相關元件及模組預計下半年起陸續放量；在 AI 資料中心方面，目前正與代工廠開發液冷系統平板變壓器產品。

聯寶總經理譚偉傑表示，低軌衛星地面設備主要是透過國內電源大廠切入，供應 PoE/LAN 變壓器；矽光子電源方面，則是透過國內網通廠間接打入美國光通訊廠，供應電源磚模組、平板變壓器，在 Wi-Fi 8 領域取得良好拓展。

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針對 AI 資料中心布局，譚偉傑表示，目前正與國內 ODM 大廠合作 AI 機櫃液冷平板變壓器；公司也開發專為 1.6KW 4-phase buck 架構打造的高階矩陣式電感 (Matrix Inductor)，為 AI 伺服器 1MW 機櫃時代提供關鍵電源解決方案。

聯寶董事長譚明珠表示，去年投入滿多研發資源開發新產品，下半年效益將逐步顯現，明年將進一步放量，會看到更大的成長，公司不只是製造變壓器，而是要打造的是 AI 時代電力與訊號的穩定中樞。

另一產品線無線充電業務方面，譚明珠表示，近兩年針對產品、客戶及市場應用結構進行大幅調整，提供完整發射端 (TX) 與接收端 (RX) 模組，具備 10W 至 30W 快充方案，並導入多線圈與磁吸設計，滿足不同應用需求。