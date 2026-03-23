鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-23 18:00

油價雖然是近期焦點，但事實上，在伊朗戰爭中，供應鏈受創最嚴重的不僅限於能源市場。除了石油之外，戰爭也打亂了其他關鍵物資與商品的流通，包括氦氣、藥品以及化肥等。

根據《Business Insider》報導，瑞銀（UBS）分析師就警告客戶：「荷姆茲海峽不僅是全球能源的重要樞紐，也是其他商品流通的關鍵瓶頸。任何長期中斷都會同時影響能源價格、食品價格以及工業生產。」

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以下是戰爭對全球經濟關鍵商品造成影響的概況。

氦氣

戰爭已破壞了全球氦氣供應，而氦氣廣泛應用於高科技 AI 硬體與醫療領域。

在以色列空襲伊朗天然氣田後，伊朗對卡達液化天然氣廠發動攻擊。該廠負責全球近五分之一的液化天然氣貿易，由於氦氣是液化天然氣處理的副產品，因此該廠也供應全球相當比例的氦氣。

根據美國地質調查局資料，卡達是全球第二大氦氣生產國，僅次於美國，2025 年提供全球超過三分之一的氦氣。

瑞銀報告指出，氦氣是「半導體、工業製造及醫療影像的重要原料」。

此外，鑑於大型科技公司正大力建置 AI 基礎設施，此次氦氣供應中斷的時機尤其關鍵。

《Kobeissi Letter》的研究發現：「由於氦氣在儲存過程中會蒸發，且必須在約 45 天內送達終端用戶，目前全球市場每月約流失 520 萬立方公尺的氦氣，而全球幾乎沒有備用產能。」

研究同時指出，受供應衝擊影響，氦氣價格已翻倍，若供應中斷持續，價格可能再上漲 25% 至 50%。

藥品

同時，伊朗戰爭導致的商業運輸中斷，已對全球藥品貿易造成衝擊。其中，風險最高的藥品是那些保質期短的藥物，因為任何運輸延誤都可能影響其品質。

根據美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）旗下的智庫 Think Global Health，這些藥品包括疫苗、胰島素、生物製劑以及癌症治療藥物。

該智庫指出，考慮到各國的庫存緩衝，大多數國家短期藥品短缺風險不高，但藥廠可能會將相關成本轉嫁給消費者。

戰爭持續的時間將決定其對製藥產業的衝擊程度。

化肥

荷姆茲海峽航運幾近停擺，已影響對農業至關重要的化肥流通。聯合國估計，全球約三分之一的海運化肥需經荷姆茲海峽運送。

隨著戰爭持續，化肥價格飆升，增加了農民春季播種的成本，進而可能引發食品價格上漲。

一個農業產業倡議組織警告，化肥供應衝擊正值能源成本上升與農業投入成本創歷史新高之際。