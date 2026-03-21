鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-21 19:20

根據《金融時報》週六（21 日）報導，隨著能源價格在美國與以色列對伊朗開戰期間飆升，歐盟已敦促成員國降低天然氣儲存目標，並開始逐步補充儲備以抑制需求。

該報引述一封信函稱，歐盟能源專員 Dan Jorgensen 指示成員國將天然氣儲存設施的填充目標降低至容量的 80%，比歐盟官方目標低 10 個百分點，「在儲氣季盡早實施，以為市場參與者提供確定性與安心」。

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週四（19 日），由於伊朗和以色列的空襲襲擊了中東一些最重要的天然氣基礎設施，歐洲天然氣價格飆升了 35%，造成的破壞可能需要數年才能修復。

Jorgensen 在信中表示，「歐盟的能源供應仍相對受到保護」，他呼籲對衝突採取「集體應對措施」，並警告「近期事態發展顯示，液化石油氣（LPG）生產可能需要更長時間才能恢復至危機前的水準」。

天然氣儲存可幫助歐洲滿足冬季取暖與電力需求，是該地區能源安全的基礎。

一名歐盟官員告訴《金融時報》：「我們需要讓目標更具彈性。」