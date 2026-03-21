鉅亨網新聞中心 2026-03-21 17:20

根據《經濟學人》報導，美國總統川普自發挑起的伊朗戰爭正對美國經濟和政治造成深遠影響，尤其可能削弱他在 2026 年期中選舉中的表現。高漲的油價和不受歡迎的軍事行動，讓總統面臨前所未有的政治挑戰。

報導指出，雖然川普聲稱已「摧毀伊朗 100% 的軍事能力」，但仍有零星軍事力量透過影響全球 10% 至 15% 的石油供應，使國際經濟陷入混亂。

‌



保守派評論員 Curt Mills 形容當前局勢為「一團混亂」。

面對媒體批評，川普將新聞機構稱為「腐敗且極不愛國」，並在 3 月 15 日表示，如果聯邦通訊委員會審查散布「假新聞」的廣播執照，他會感到「非常興奮」。

然而，油價上漲的現實卻難以掩蓋。加油站每天醒目的標價牌提醒民眾燃油成本比過去更高。在許多可能支持川普的「紅州」，價格上漲速度甚至比「藍州」更快。

歷史經驗也顯示，油價攀升往往使現任總統在選舉中失利，福特、卡特與老布希都曾因此丟掉總統寶座。

川普當選時曾承諾避免戰爭，並保證「上任第一天」就降低物價，如今的伊朗衝突與持續高漲的油價正在侵蝕他的支持基礎。

民主黨選民幾乎不支持這場戰爭，獨立選民的支持率也偏低；雖然共和黨內支持率仍高，但強烈支持者比例快速下滑。

其中，年輕人與拉丁裔選民是川普在 2024 年支持度顯著上升的群體，但他們在汽油支出上的占比高於全國平均，對油價上漲更加敏感。

期中選舉的搖擺州情況尤其嚴峻。民主黨在初選投票率上升，士氣高昂；共和黨人則普遍情緒低落。即便緬因州溫和派共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）幾乎不提總統，其選情仍可能受到反川普浪潮影響。

油價上漲在北卡羅來納等搖擺州尤其明顯，漲幅普遍達 20% 以上。民主黨參議員候選人以生活成本作為主要訴求，而共和黨候選人則是前石油遊說者。博彩市場顯示，民主黨在該州勝選機率高達 80%。

川普試圖將油價上漲解釋為美國能源優勢，但在民眾眼中效果有限，一名喬治亞州 Uber 司機就抱怨說：「我覺得他們不真正關心普通人的生活。」

伊朗戰爭對美國政治與經濟影響分歧

美國對伊朗的軍事行動對全球經濟與國內政治的影響，很大程度取決於衝突持續的時間。

親政府的分析人士認為，如果戰事短期內結束，美國可能避免長期經濟和政治傷害。美國的轟炸行動首日即精準擊斃伊朗最高領袖，摧毀海軍、導彈系統及其他關鍵軍事資產，使伊朗政權受到削弱。

傳統基金會（Heritage Foundation）研究員 Victoria Coates 表示，一旦行動停止，美方可能面對一位可合作的伊朗領導人，「若願合作，就有可能獲得寬恕」。

支持者指出，雖然短期內經濟可能承受壓力，但戰爭有望在數週內結束。即便轟炸停止，伊朗可能在短期內繼續攻擊油輪，但無法長期與國際社會對抗。

大西洋理事會前顧問 Matthew Kroenig 認為，這場行動可使伊朗的武器計畫倒退數年，他不認為局勢會陷入泥潭。

Coates 補充，雖然油價短期上漲可能利好俄羅斯，但期中將凸顯川普使用武力的決心，若油價在夏季駕駛旺季前回落，共和黨的期中選舉前景可能不至於全面黯淡。

然而，部分保守派人士對前景持悲觀看法。川普前烏克蘭特使 Kurt Volker 指出，總統原本期望像在委內瑞拉一樣迅速掌控伊朗局勢，但事實並非如此。

一位共和黨操作人員批評，川普未能清楚向民眾說明戰爭目的，也低估了伊朗可能的報復行動。隨著一位更年輕、更激進的領袖接替哈米尼，而美以剛剛擊斃了這位新領袖的家人，伊朗是否會變得更危險仍未明朗。

此外，這場衝突突顯了美國與盟國之間的緊張關係。川普在未充分磋商北約的情況下展開軍事行動，卻要求盟國提供協助，遭到忽視。

美國企業研究所（AEI）研究員 Kori Schake 指出，川普的「懲罰性交易手段」是盟國不願協助美國重開荷姆茲海峽的關鍵因素之一。這也讓美以關係更加複雜。

前高級反恐官員肯特（Joe Kent）在辭職時表示，這場行動主要是受以色列壓力驅動，而非因伊朗對美國構成迫在眉睫威脅。

儘管如此，《經濟學人》認為，川普仍有可能挽回部分政治聲譽。若戰事短暫、油價穩定，他在 11 月選民的憤怒可能減緩；若同時成功控制委內瑞拉與伊朗局勢，將累積政治資本。