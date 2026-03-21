聯合國支持川普和平委員會加薩重建計畫！秘書長呼籲伊朗解除海峽封鎖
鉅亨網編譯莊閔棻
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對美國總統川普成立的和平委員會（Board of Peace）提出的加薩重建計畫表示歡迎，該計畫旨在籌資並提供基本資源，以重建巴勒斯坦的住宅與基礎設施。
根據《Politico》報導，古特雷斯在接受媒體專訪時表示：「這裡有一個明確的目標，已經經安全理事會定義並批准，我們也正在積極與和平委員會所建立的架構合作。」
古特雷斯認為，和平委員會的作用應僅限於加薩重建：「這不是解決我們當前嚴峻問題的有效方式。我們需要明確國際法，也需要明確聯合國憲章的價值觀。這對任何和平倡議都是必不可少的。」
他同時呼籲伊朗解除對荷姆茲海峽的封鎖，並建議聯合國可協助保護這條水道，以及參與降低衝突升級的計畫。
古特雷斯表示，自戰爭開始以來，他尚未與川普直接對話，但已與美國政府內的其他官員進行過交流。
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