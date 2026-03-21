能源危機升溫！IEA給解方：遠距辦公、降速限、避搭飛機

鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 13:20

國際能源署 (IEA) 周五 (20 日) 提出一系列建議，希望減輕油價飆升對消費者帶來的壓力，包括居家辦公 (work from home)、降低高速公路限速，以及在有其他替代交通工具時避免搭飛機等。

IEA 表示，這些建議是各國政府、企業及家庭可以採取的行動，旨在緩解近期能源價格飆漲帶給消費者的痛苦。

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隨著中東戰火推升能源價格，並引發全球對通膨升溫的疑慮，IEA 上周達成協議，從戰略儲備中釋放創紀錄的創紀錄的 4 億石油，其中大部分由美國供應。

IEA 執行董事 Fatih Birol 在聲明中說：「我們近期啟動了 IEA 史上最大規模的緊急石油儲備釋放。作為國際能源外交的一部分，我們正與全球主要政府保持密切聯繫，包括主要的能源生產國與消費國。」

目前已有部分依賴進口石油和天然氣的國家被迫開始削減能源需求，盡可能確保經濟活動運行，例如東南亞的越南與泰國政府相繼採取緊急措施，除了調動外交資源尋求原油供應，更強制或鼓勵政府官員與企業實施居家辦公，以減少燃油消耗。