隨著中東衝突持續升級，可能引發自 1970 年代以來最嚴重的石油危機，亞洲各大航空公司正積極採取應對措施，包括調漲票價與制定緊急應變計畫。

業內人士透露，印度航空已將長程航線票價調升 15%，並考慮進一步漲價，越南官媒更警告，由於該國航空燃油依賴進口，票價恐暴漲達 70%。

香港航空今 (10) 日宣布，自周四 (12 日) 起調漲多條航線的燃油附加費，往返中國內地航班增加 5 港元，飛往北美等長程航線則增加 150 港元。

亞洲航空公司對油價波動的避險操作遠不及歐美同業，使其在燃油價格驟升時更顯脆弱。

知情人士指出，東南亞廉價航空已開始推演極端情境，若油價過高或供應中斷，可能考慮停飛部分機隊。

印度廉航公司 Spice Jet 董事長 Ajay Singh 說：「若每架航班都在虧損，繼續飛行還有意義嗎？」他並強調，印度航空公司別無選擇，只能徵收燃油附加費以消化成本。

國際油價周一 (9 日) 一度飆升至每桶近 120 美元，隨後在美國總統川普稱戰爭將盡快結束、並打算豁免石油制裁與派遣海軍護航荷姆茲海峽後大幅回落。

分析師指出，避險策略薄弱的亞洲航空業者面臨嚴重壓力。

Sparta Commodities SA 資深石油市場分析師 June Goh 說：「恐慌警報已全面拉響。」

若當前環境持續超過三個月，部分利潤微薄的廉航恐將破產。德意志銀行分析師進一步警告，全球航空公司恐需停飛數千架飛機，體質最弱者將直接退出市場。

紐西蘭航空已暫停獲利預期，並稱燃油價格劇烈波動使兩周前的預估失效，這場危機預計將對今年下半年獲利產生重大影響。

中東地區最大航空公司與機場近乎停擺，航班嚴重中斷，燃油供應鏈的威脅正使全球航空業陷入長期不確定性。