鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-21 11:10

《CNBC》報導，全球主要記憶體晶片製造商本周頻頻成為市場焦點，其中以美光 (Micron)(MU-US) 交出本輪 AI 周期以來最強勁的財報最為矚目。

記憶體危機最新進展：全球龍頭廠商釋出哪些訊號？(圖：Shutterstock)

美光公布的營收與獲利遠超原本已經很高的市場預期，並預估下季毛利率將達約 80%。但股價卻不漲反跌。美光周五收跌 4.8%，至每股 422.88 美元，本周累計下跌逾 5%。

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對美光而言，市場爭論的重點不在需求是否存在，而是這種異常強勁的獲利能持續多久，以及這對整個半導體產業意味著什麼。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 周四表示，「目前記憶體供應非常緊張，而且產能無法輕易提升，這也反映在我們的業績上。你可以看到記憶體價值，已體現在我們第二季強勁的財務表現中。」

在周三與分析師的電話會議上，Mehrotra 與團隊指出，主要客戶目前僅能取得其需求的一半到三分之二的記憶體供應。同時，公司宣布首個為期五年的策略性客戶合約——這對過去多為一年期合約的產業來說，是一項重大轉變。

美光預期，即使資本支出增加，自由現金流仍將比上一季翻倍成長。

而這樣的趨勢不是只有美光一家公司。三星 (Samsung) 高層也開始討論為期三到五年的記憶體合約，因為 AI 需求正快速消化供給。SK 海力士 (SK Hynix) 母公司 SK 集團董事長崔泰源 (Chey Tae-won) 更進一步表示，全球記憶體短缺可能持續到本世紀末。

綜合來看，全球三大記憶體龍頭一致認為，這並非短期供需失衡，而是一段供給難以追上需求的多年期趨勢。

而分析師也開始強化這項觀點。大和證券已將美光目標價從 350 美元大幅上調至 700 美元，Cantor Fitzgerald 也將目標價上調至 700 美元，認為這波記憶體上行周期不會在 2026 年觸頂，甚至可能延續至 2027 或 2028 年。

另有分析指出，這份首個五年期策略性合約，顯示客戶並不認為供應短缺會迅速緩解，因此願意提前鎖定供應與價格。

同時，美光將本會計年度資本支出提高到至少 250 億美元，並暗示 2027 年將再大幅增加投資。三星則將晶片生產支出預期上調至 730 億美元。

然而，這種資本支出大幅擴張，也讓部分投資人感到不安。依照過往記憶體產業的循環經驗，當大型新廠與無塵室開始建設時，往往意味著未來供給將逐步趕上需求，市場也可能開始轉弱。