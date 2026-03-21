鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-21 16:00

《The Motley Fool》報導，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 13F 文件中披露，於 2025 年第四季買進 8,091,570 股雪佛龍 (Chevron)(CVX-US)。隨著西德州原油 (WTI) 價格目前徘徊在每桶 100 美元附近，這筆投資看來相當具前瞻性。

巴菲特買進石油巨頭800萬股，油價逼近100美元驗證「股神」眼光(圖：Reuters/TPG)

2025 年第四季的這筆加碼，使波克夏持有雪佛龍約 1.3 億股，占其整體股票投資組合 7.24%，成為前五大持股之一。波克夏同時持有大量西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US) 股份，並於 2026 年 1 月完成收購其化工事業 OxyChem，進一步加深能源布局。

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能源投資邏輯的三支柱

當前優秀的能源投資邏輯主要建立在三個支柱：營運規模、股東報酬，以及油價彈性。即使在價格環境不利的情況下，雪佛龍在 2025 年仍在這三方面表現亮眼。

公司全年產量創新高，達每日 372.3 萬桶油當量，年增 12%；其二疊紀盆地 (Permian Basin) 產量達成每日 100 萬桶油當量目標；全年營運現金流達 339 億美元，創歷史新高。

同時，雪佛龍回饋股東 271 億美元，並將季度股息提高至每股 1.78 美元，連續第 39 年調升股息。值得注意的是，這些成績是在第四季布蘭特原油 (Brent) 平均價格僅每桶 64 美元時達成。

如今布蘭特 (Brent) 油價已大致升至每桶 100 美元，當初在 64 美元油價下建立的營運槓桿，現在顯得更加具有價值。此外，雪佛龍的成本削減計畫也提供支撐：2025 年已實現 15 億美元結構性節省，目標在 2026 年底前達到 30 億至 40 億美元。

西方石油從另一角度強化這項投資主題。其將 OxyChem 出售給波克夏的交易於 2026 年 1 月 2 日完成，使公司得以削減 58 億美元主要債務，將總債務降至 150 億美元。

雪佛龍股價今年以來已上漲超過 26%，再次顯示巴菲特在卸任執行長前的投資眼光領先市場。此外，該股目前股息殖利率仍有 3.6%，且維持長達 39 年的穩定增息紀錄。

若油價維持在 100 美元附近，雪佛龍的自由現金流與股息覆蓋力將顯著改善。即便油價回落，其長期穩定的配息紀錄與 30 億至 40 億美元的成本削減計畫，也已證明能支撐股價表現。