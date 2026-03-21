鉅亨網編譯陳又嘉
《美聯社》報導，美國國債本周突破 39 兆美元創新高，距離美國與以色列對伊朗開戰僅數周時間。
此前所未見的數字，凸顯政府在多項政策優先順序間的拉鋸，包括推動大規模減稅法案、增加國防支出與移民執法經費，以及同時試圖削減債務——而後者正是總統川普在競選與執政期間曾承諾的目標。
美國國會稽核處 (GAO) 指出，政府債務上升對民眾的影響包括：房貸與車貸等借貸成本提高、企業可用於投資的資金減少進而壓抑薪資成長，以及商品與服務價格上升。
主張財政平衡的團體亦警告，長期持續舉債並支付更多利息，將迫使美國未來面臨更艱難的財政取捨。
致力於提升對美國長期財政問題關注的彼得森基金會 (Peter G. Peterson Foundation) 執行長 Michael Peterson 表示，「我們必須正視這種令人警惕的成長速度，以及我們正加諸於下一代的沉重財務負擔。」
債務快速上升的趨勢同樣令人憂心。無論是共和黨或民主黨執政期間，美國聯邦債務皆持續攀升，近年更受到戰爭、大規模疫情支出與減稅政策推動。
美國國債在五個月前才剛突破 38 兆美元，而在此之前兩個月則達到 37 兆美元。
Peterson 表示，「以目前的增長速度來看，在今年秋季選舉前，國債將達到驚人的 40 兆美元。在沒有明確計畫的情況下，以如此速度不斷舉債，清楚說明了不可持續。」
白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 上周日估計，伊朗戰爭至今已讓美國支出超過 120 億美元。目前仍不清楚戰事何時結束。
白宮發言人 Kush Desai 指出，川普重返執政第一年期間，聯邦赤字已有所下降。
根據美國財政部財政數據網站，2025 會計年度政府總支出為 7.01 兆美元，總收入為 5.23 兆美元，赤字為 1.78 兆美元，較前一年度減少 410 億美元。
Desai 表示，赤字下降主要來自個人稅收增加，以及「政府規模調整措施」，包括將聯邦政府雇員數量降至 1966 年以來最低，以及加強打擊福利金詐欺。他補充，隨著這些政策持續發酵，美國的赤字與債務占 GDP 比重將持續走向「正確方向」。
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