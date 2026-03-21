鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-21 10:50

《美聯社》報導，美國國債本周突破 39 兆美元創新高，距離美國與以色列對伊朗開戰僅數周時間。

此前所未見的數字，凸顯政府在多項政策優先順序間的拉鋸，包括推動大規模減稅法案、增加國防支出與移民執法經費，以及同時試圖削減債務——而後者正是總統川普在競選與執政期間曾承諾的目標。

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美國國會稽核處 (GAO) 指出，政府債務上升對民眾的影響包括：房貸與車貸等借貸成本提高、企業可用於投資的資金減少進而壓抑薪資成長，以及商品與服務價格上升。

主張財政平衡的團體亦警告，長期持續舉債並支付更多利息，將迫使美國未來面臨更艱難的財政取捨。

致力於提升對美國長期財政問題關注的彼得森基金會 (Peter G. Peterson Foundation) 執行長 Michael Peterson 表示，「我們必須正視這種令人警惕的成長速度，以及我們正加諸於下一代的沉重財務負擔。」

債務快速上升的趨勢同樣令人憂心。無論是共和黨或民主黨執政期間，美國聯邦債務皆持續攀升，近年更受到戰爭、大規模疫情支出與減稅政策推動。

美國國債在五個月前才剛突破 38 兆美元，而在此之前兩個月則達到 37 兆美元。

Peterson 表示，「以目前的增長速度來看，在今年秋季選舉前，國債將達到驚人的 40 兆美元。在沒有明確計畫的情況下，以如此速度不斷舉債，清楚說明了不可持續。」

白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 上周日估計，伊朗戰爭至今已讓美國支出超過 120 億美元。目前仍不清楚戰事何時結束。

白宮發言人 Kush Desai 指出，川普重返執政第一年期間，聯邦赤字已有所下降。

根據美國財政部財政數據網站，2025 會計年度政府總支出為 7.01 兆美元，總收入為 5.23 兆美元，赤字為 1.78 兆美元，較前一年度減少 410 億美元。