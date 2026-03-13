鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-13 08:29

《CNBC》報導，美國已暫時允許購買滯留在海上的俄羅斯石油，以穩定能源市場。

美國允許暫時購買已在海上的俄羅斯石油(圖：Shutterstock)

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (12 日) 在社群平台 X 發文表示，此舉是一項「範圍有限、且短期性的措施」，僅適用於已在運輸途中的石油。

‌



據 CNBC，截至 3 月 12 日，全球約有 1.24 億桶俄羅斯來源的石油仍在海上，分布於 30 個地點，相當於約 5 至 6 天的供應量。

貝森特表示，「油價暫時上漲只是短期且暫時性的干擾，從長期來看，將為我們的國家與經濟帶來巨大利益。」

自伊朗戰爭爆發以來，油價劇烈波動，周一一度逼近每桶 120 美元。

在伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 誓言繼續封鎖荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 之後，布蘭特原油周四收在每桶略高於 100 美元。

貝森特補充稱，這項短期措施不會為俄羅斯政府帶來「顯著的財務利益」。

財政部長解釋，這是因為俄羅斯政府的大部分能源收入來自在石油開採階段課徵的稅收。