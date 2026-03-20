鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-20 09:10

美國政府考慮釋出受制裁的伊朗海上原油，以平抑近期因中東戰事升溫而飆升的國際油價。美國財政部長貝森特週四 (19 日) 表示，目前海上約有 1.3 億桶伊朗原油可望回流市場，成為白宮穩定能源價格的潛在工具之一。

美考慮釋出1.3億桶伊朗海上原油 抑制油價漲勢 (圖：shutterstock)

貝森特週四 (19 日) 接受訪問時指出，美方可能允許這批目前儲存在油輪上的伊朗原油進入市場，以增加供應、緩解油價漲勢。他也透露，儘管區域局勢持續緊張，美國仍讓伊朗原油持續經由波斯灣出口。

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這番談話正值中東局勢快速升高之際。此前，以色列攻擊伊朗南帕爾斯天然氣田後，伊朗隨即對中東多處能源設施展開報復，推動布蘭特原油價格週四盤中一度升破每桶 119 美元。

針對當前情勢，貝森特形容，週三晚間是近期對伊朗發動攻擊行動以來火力最強的一晚，但他強調，美國並未將伊朗能源基礎設施列為打擊目標。他同時指出，荷姆茲海峽目前雖構成能源運輸壓力，但僅屬暫時性瓶頸。