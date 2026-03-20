〈美股盤後〉川普拒絕對伊朗停火 道瓊那指逼近修正區間 三大指數周線連四黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-21 06:18

中東戰火持續延燒，市場不安情緒全面升溫，全球股債同步遭遇拋售，油價強勢飆升，美股週五 (20 日) 再度重挫。

川普拒絕對伊朗停火 道瓊那指逼近修正區間 三大指數周線連四黑 (圖：REUTERS/TPG)

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市場震盪的核心，在於戰爭看不到盡頭，川普強硬表態美國不會與伊朗停火，強調在軍事行動占優勢的情況下「沒有停火的必要」。

根據外媒披露，美國國防部正準備向伊朗部署地面部隊。此外，美方也可能出手控制伊朗石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island)。川普政府正評估佔領或封鎖該戰略據點，藉此迫使伊朗重啟荷姆茲海峽航運。

油市同步劇烈震盪。布蘭特原油一度在每桶 105 美元附近高檔震盪，西德州原油則站穩 97 美元。分析師警告，伊朗持續對波斯灣國家發動攻擊，加上能源設施受損，供應緊張恐延續，油價短期難以下滑。

油價飆升進一步推高通膨預期，市場對聯準會 (Fed) 降息的期待快速降溫。交易員普遍認為，高油價將拖慢降息節奏，甚至可能讓政策轉向更為保守，成為壓抑股市的另一股力量。

美股週五 (20 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 443.96 點，或 0.96%，收 45,577.47 點。

那斯達克指數大跌 443.08 點，或 2.01%，收 21,647.61 點。

S&P 500 指數下跌 100.01 點，或 1.51%，收 6,506.48 點。

費城半導體指數大跌 192.70 點，或 2.45%，收 7,670.61 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 316.63 點，或 2.18%，收 14,195.36 點。

11 大板塊全面承壓，僅金融與能源逆勢收紅，相較之下，多數板塊全面承壓，房地產與公用事業跌勢最為明顯。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭血染一片。Meta (META-US) 下跌 2.15%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.00%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.84%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.62%。

台股 ADR 哀鴻遍野。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.69%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 大跌 3.11%。

企業新聞

伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 週五股價下殺 33.32% 至每股 20.53 美元，市值蒸發超 60 億美元。

美超微共同創辦人廖益賢等 3 人涉嫌共謀非法將美國 AI 技術與搭載輝達晶片的 AI 伺服器轉移至中國。美超微表示，已立即停職涉案員工並終止與相關承包人合作，並將全力配合美國政府調查。

輝達 (NVDA-US) 重摔 3.15% 至每股 172.93 美元，週跌幅超 5%。

輝達與 Groq 達成的約 200 億美元授權協議，引發美國國會關注。民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 與布魯門塔 (Richard Blumenthal) 近日致函輝達執行長黃仁勳，質疑該交易是否刻意規避反壟斷審查，並可能進一步鞏固其在 AI 運算市場的主導地位。

美國物流巨頭聯邦快遞 (FDX-US) 收紅 0.93% 至每股 358.85 美元，公司最新財報優於預期，高層指出，雖然美伊戰爭持續，但全球需求仍保持穩定。

華爾街分析

在地緣政治風險升高、油價高檔盤旋與利率不確定性三重夾擊下，全球市場正進入高度敏感時刻，投資人情緒明顯轉趨謹慎。

盈透證券市場策略師 Jose Torres 指出，投資人原先預期戰事將迅速結束，但隨著衝突升級且遲遲未見轉機，華爾街壓力持續累積。

紐約人壽投資管理公司分析師 Julia Hermann 研判，聯準會目前陷入經濟成長放緩與通膨回升的拉鋸戰，政策方向仍高度不確定。

傳統避險工具已同步失靈。Nationwide 策略師 Mark Hackett 點評，債券因通膨與財政疑慮遭拋售，黃金更出現近四十年來最差單週表現，顯示避險資產未能發揮防護功能。資金轉而流向貨幣市場基金，反映投資人傾向觀望、暫避風險。