鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-21 00:00

白宮周五 (20 日) 發布一項新 AI 政策，目標是搶占全球 AI 主導權、建立全美統一法規，取代各州各自為政的監管模式，同時加強兒童保護，並避免社區因高耗能資料中心承擔過高能源成本。白宮也說，盼與國會合作，將新框架轉為正式立法。

美國川普政府持續推動全國性 AI 立法架構，避免各州另立法規。去年 12 月，川普曾警告，若州法被認定阻礙美國 AI 領先地位，將扣住聯邦寬頻資金。此番政策延續其以聯邦力量主導科技發展的方針。

‌



近年 AI 產業成為科技股獲利引擎，帶動輝達成全球市值王，亞馬遜、Meta、Alphabet 與微軟等巨頭也紛紛投入數十億美元。

白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 指出，全國性架構是關鍵，而保護兒童是少數能獲兩黨共識的議題。新政策包括賦予家長對帳戶與設備的控制權，防範兒童隱私洩露，並增設功能阻斷性剝削或自傷行為。

框架也呼籲國會簡化審批，讓高耗電資料中心可自行在廠區發電，減少地方能源負擔，並提升政府打擊 AI 詐騙與國安威脅的能力。

同時，政策也要求掃除創新障礙，加速 AI 商業應用，簡化頂尖系統建置流程，以鞏固美國全球領先地位。