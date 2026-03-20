鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-20 19:20

全球液化天然氣 (LNG) 市場正陷入前所未有的動盪。卡達拉斯拉凡 (Ras Laffan) 天然氣廠本周遭到伊朗無人機報復性襲擊，造成設施嚴重破壞。由於修復工作預計需耗時長達 5 年，這場 30 年來首度發生的供應中斷，已引發全球買家的極度恐慌。

受損的兩條生產線年產能達 1280 萬噸，約占卡達出口總量的 17%。卡達能源公司 (QatarEnergy) 已警告，部分長期合約將不得不宣布不可抗力。

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此次襲擊徹底翻轉了全球能源格局。分析師指出，市場已從原先預期的供應過剩，迅速轉為今年 4% 的供應短缺。

摩根士丹利分析師 Devin McDermott 預測，亞洲基準價格在 2026 年剩餘時間內，平均將維持在每百萬英熱單位 (mmbtu)30 美元的高位。

MST Marquee 能源分析師分析師 Saul Kavonic 強調，即使戰爭結束，由於需要維修和採購更換零件，對供應的影響也可能持續數月甚至數年。他形容，全球正朝向「末日般」的天然氣危機發展。

亞洲新興經濟體首當其衝

卡達五分之四的 LNG 銷往亞洲，南亞與東南亞國家受害最深。巴基斯坦 99% 的 LNG 依賴卡達，目前已面臨嚴重的電力短缺，其出口支柱紡織業因缺乏燃料與成本激增而陷入停產危機。印度與菲律賓則因無法負荷高昂的現貨價格，正被迫退出現貨市場或尋求替代方案。

南韓是卡達能源公司指出受生產線關閉直接影響的國家之一，其產業部發言人表示，目前有替代來源可彌補損失的卡達貨物，並無供應問題。儘管如此，發言人仍補充說：「有鑑於不確定性增加，我們計畫透過密切監控供需和價格來應對」。

中國則憑藉充足的國內庫存，暫時保持觀望。