鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-20 14:49

卡達大型液化天然氣 (LNG) 設施遭受第二波襲擊之後，卡達能源公司 (QatarEnergy) 表示，將近五分之一的 LNG 產能停擺，時間恐長達五年。此消息促使更多尋求穩定供應的買家與進口商轉向美國，美國 LNG 大廠的股價周四 (19 日) 應聲大漲。

彭博引述知情人士說法報導，尋求進口 LNG 的企業——包括生產商或持有長期合約的業者——已直接聯繫美國燃料銷售商。據悉，銷售商的供應來源將涵蓋現有項目及建設中的工程。

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美國目前是全球最大的 LNG 出口國，計劃透過多個已規劃或建設中的設施進一步擴張產能。目前針對潛在美國 LNG 供應的討論仍再初期階段，任何長期合約的條款談判均需時日。

錢尼爾能源每年出口超過 5100 萬噸的 LNG，Venture Global 每年則可出口 3700 多萬噸。

自美國和以色列 2 月 28 日開始轟炸伊朗以來 ，歐洲和亞洲分別大漲了 91% 和 88%。美國本土氣價相對溫和，上漲約 12%，原因是美國頁岩氣產量充足，且現有 LNG 設施已接近滿載運作。

目前歐洲的荷蘭所有權轉讓設施 (TTF) 基準價格接近每百萬英熱單位 21 美元，亞洲的日韓標價 (JKM) 基準價格則接近 20 美元。

伊朗自周三晚間起對全球最大 LNG 工廠——卡達拉斯拉凡 (Ras Laffan) 設施發射飛彈，導致 14 條 LNG 生產線中的兩條受損，兩座氣轉液 (GTL) 設施當中有一座也遭到破壞。

拉斯拉凡設施在 3 月初遭受首波攻擊後，生產便已陷入停頓。卡達能源目前預估，每年將有約 1280 萬噸 LNG 產能中斷，修復工作恐需長達五年。