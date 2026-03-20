伊朗、以色列互轟能源命脈 LNG供應恐中斷數年 歐洲天然氣價飆35%引爆通膨憂慮

鉅亨網編譯許家華 2026-03-20 08:20

在伊朗與以色列互相攻擊中東能源設施後，全球天然氣與石油市場劇烈震盪，歐洲天然氣價格單日飆升最高達 35%，市場憂心能源供應長期受損，通膨與經濟成長面臨新一輪壓力。

（圖：REUTERS/TPG）

周四 (19 日) 歐洲天然氣價格一度大漲 35%，油價亦曾上漲約 10%，儘管盤中漲幅隨後收斂。分析指出，自美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，能源基礎設施接連遭攻擊，已觸發市場對全球供應長期中斷的最壞情境預期。能源顧問公司分析師表示，即使戰爭結束，液化天然氣 (LNG) 供應中斷仍可能持續數月甚至數年。

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伊朗周四攻擊卡達拉斯拉凡液化天然氣設施，該地為全球最大 LNG 生產基地，前一天以色列才對伊朗南帕爾斯氣田發動攻擊。此次攻擊摧毀兩條液化生產線，預估將使卡達 LNG 出口量在未來 3 至 5 年間減少約 17%。卡達能源公司高層指出，此舉衝擊嚴重，甚至可能對比利時、中國、義大利與南韓的長期供應合約宣布不可抗力。

中東衝突明顯升級。分析認為，以色列攻擊南帕爾斯氣田與伊朗報復性打擊拉斯拉凡設施，標誌衝突已從軍事層面擴大至全球能源供應核心。市場人士指出，當前不僅是荷姆茲海峽可能封鎖的風險，而是整個能源供應系統的「管線」正遭破壞，推升停滯性通膨疑慮。

歐洲央行表示，伊朗戰爭將對短期通膨產生「實質影響」，市場預期歐元區通膨未來一年可能升至接近 4%，並需多年才能回落至 2% 目標。交易員已押注歐洲央行在年底前升息 2 至 3 次，以避免重演俄烏戰爭後的通膨飆升。

美國方面，2 年期公債殖利率升至近 8 個月高點，反映市場重新調整對利率走勢的預期。國際貨幣基金 (IMF) 官員估算，若油價全年上漲 10%，將推升全球通膨約 0.4 個百分點，並使經濟產出下降 0.1% 至 0.2%。

中東多國能源設施同步遭襲。伊朗空襲已波及沙烏地阿拉伯煉油廠，迫使阿拉伯聯合大公國關閉天然氣設施，並在科威特兩座煉油廠引發火災。沙烏地延布港的 SAMREF 煉油廠亦遭無人機攻擊，該廠由沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 與艾克森美孚 (Exxon Mobil, XOM-US) 共同持股，導致短暫裝油中斷，但隨後恢復運作。

此外，科威特石油公司指出，米納阿赫邁迪與米納阿卜杜拉煉油廠同樣遭無人機攻擊並起火。阿聯則表示，攔截飛彈後已關閉 Habshan 天然氣設施，另在 Bab 油田因攔截殘骸墜落引發事故，但未傳出人員傷亡。

由於伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，導致全球最大產油國沙烏地阿拉伯僅能透過紅海延布港出口原油，使該港成為關鍵能源命脈。市場憂心，一旦攻擊持續，全球能源供應將面臨長期瓶頸。

英國、法國、德國、義大利、日本與荷蘭聯合呼籲立即暫停對石油與天然氣設施的攻擊，並表示正與產油國合作穩定市場。美國總統川普則警告伊朗不得再次攻擊卡達 LNG 設施，否則將對南帕爾斯氣田採取強烈報復行動。